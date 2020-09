După o pauză de mai de 40 de ani, trupa ABBA a decis să plece într-un turneu aniversar. Ultima oară când cei patru nordici au cântat împreună a fost în anul 1982. Astfel, formația va marca prin acest turneu 50 de ani de la înființarea grupului și a anunțat că va pregăti și cinci noi melodii. Marea reunire a trupei a avut loc în Londra, la Ealing Studios, unde au filmat și pentru o hologramă pe care o va folosi în acest turneu aniversar.

Acum, cei patru membri ai trupei ABBA sunt cu adevărat niște veterani: Agnetha Faltskog are 70 de ani, Bjorn Ulvaeus are 75, Benny Andresson a împlinit 73, iar Anni-Frid Lyngstad are 74 de ani.

Trupa ABBA a dominat clasamentele muzicale mondiale între mijlocul anilor 1970 și începutul anilor 1980. Grupul a vândut peste 370 de milioane de înregistrări până în prezent. ABBA este de asemenea primul grup pop din Europa continentală care s-a bucurat de mare succes în clasamentele lumii anglofone (în principal în Regatul Unit, Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă), iar ca urmare a popularității sale enorme li s-au deschis apoi și ușile scenelor Europei continentale.

Scurt istoric al trupei

În 1975 a fost lansat albumul ABBA, cuprinzând hiturile: I do, I Do, I Do, I Do, I Do; S.O.S.; Mamma Mia. În Australia grupul devine extrem de popular, albumul fiind pe locul 1 luni de zile. Filmul ABBA – The Movie, turnat în cursul turneului în Australia, deține până în ziua de azi recordul de audiență, cu 54% de spectatori din întreaga populație.

1976 este anul în care ABBA a fost declarată una din cele mai populare formații din lume. Cel de-al 4-lea album al formației, Arrival, a fost finalizat la sfârșitul anului 1976, și cuprinde hiturile: Fernando; Dancing Queen; Money, Money, Money; Knowing me, knowing you. În 1977, ABBA a efectuat un mare turneu mondial și doi ani mai târziu cântă în Statele Unite. Discurile single și albumele se succed într-o cursă amețitoare, în aprilie 1977, Dancing Queen devine numărul 1 în Marea Britanie.

Succesul financiar al grupului aduce economiei suedeze venituri mai mari decât cele ale companiei de autoturisme, Volvo.

Succesele enorme au fost și cauza destrămării grupului. După mulți ani de conviețuire, Benny și Frida se căsătoresc în 1978, pentru a divorța în februarie 1981, trei ani mai târziu. Celălalt cuplu, Björn și Agnetha, căsătoriți în 1972, divorțează în 1979. Unul dintre motive a fost ambiția solistică a fetelor, potrivit Wikipedia. (FOTO: Facebook/ABBA)