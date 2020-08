George este un băiat de 5 zile, care a venit pe lume exact în momentul exploziei devastatoare din 4 august, în spitalul aflat în apropierea portului Beirutului. Mama sa Emmanuelle Khnaisser era în plin travaliu marți după-amiază, iar medicii și asistentele o pregăteau în vederea nașterii propriu-zise, când spitalul a fost surprins de suflul exploziei, zidurile sale zguduind-se puternic, iar ferestrele fiind parțial crăpate, relatează The Guardian.

Tatăl lui George, Edmound, a capturat pe camera video clipele când fiul său a deschis ochii spre lume, în deplină siguranță. Într-o postare pe rețelele sociale, tatăl nou-născutului a dorit să le mulțumească doctorilor și asistentelor, scriind mesajul „Fiul meu George s-a născut în toiul unui accident catastrofal. Nu aș fi crezut că vom reuși să rămânem în viață”. Copilul este în perfectă stare de sănătate.

Semn divin?

Un alt semn de speranță este și faptul că biserica ortodoxă greacă Sfântul Dimitrios din Achrafieh, aflată la mai puțin de un kilometru distanță de locația unde a avut loc explozia, a fost distrusă, însă altarul a rămas în picioare. Părintele Youil Nassif s-a grăbit să verifice pagubele și a găsit naosul distrus. Însă spațiul altarului protejat de către iconostas a rămas aproape neatins, inclusiv o candelă cu ulei care a rămas aprinsă după explozia în urma căreia a rămas un crater adânc de 43 de metri.

„Puteți să-mi spuneți că sunt naiv, dar m-am gândit că este de necrezut. Am simțit că este un mesaj de la Dumnezeu care spune: «Voi fi alături de tine, Voi fi lângă tine, ne vom ridica.» Am părăsit biserica împreună cu copiii mei, cu 12 minute înainte de explozie. Ne îndreptam către casă când s-a întâmplat. Am ajuns acasă, am lăsat copiii acolo și m-am întors la biserică pentru a verifica ce s-a întâmplat. Când am ajuns, am fost șocat. Puteți vedea imaginile și clipurile video, biserica fusese distrusă. M-am îndreptat spre altar. Când am intrat în acesta am fost surprins. Altarul era neatins. Puteți vedea fotografiile și video. Sfântul Potir era intact. Puteți vedea Sfânta Biblia, candela cu ulei care nu s-a mișcat. Puteți vedea moaștele Sfinților, instrumentele. Nici sticla nu a fost spartă. În vremuri de criză, căutăm semne, o lumină în întuneric. Am simțit că este un semn”, a explicat părintele Youil Nassif potrivit BBC.