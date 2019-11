Tânăra a cântat bine, însă antrenorii au ales să nu se întoarcă și să asculte melodia până la final. Ceea ce a urmat însă, a fost palpitant, căci diaologul s-a animat.

Smiley a întrebat-o cum o cheamă pe tânără, iar aceasta i-a răspuns și că nu vine pentru prima oară. Smiley a întrebat-o …cum a fost prima dată. Paula i-a spus că ea s-a simțit bine. Sala a izbucnit în hohote.

Horia Brenciu a întrebat: ”Dar pentru Smiley cum a fost?”

”Am sesizat niște note foarte mișto luate la piesa asta. Dar ai avut scăpări la niște chestii ușoare”, a replicat Smiley, încercând să redevină serios. Opinia lui Tudor Chirilă a fost că 85% fata a cântat bine, deci i-a recomandat să continue.

Tot în ediția de vineri seara, Irina Rimes a făcut o serie de mărturisiri șocante. ”Înainte să scot prima piesa, eram Minnie Mouse, Albă ca Zăpada, la petreceri pentru copii. Făceam animație, alături de fostul meu soț. Câștigam doar 30 de lei pe zi. Am înghețat și am pătimit mult cu job-ul ala. Am făcut România în doua luni, în cadrul unui proiect, Zilele Minorității”, a povestit Irina Rimes.

Sursa: Fanatik.ro

