Corina Ungureanu, fost mare gimnastă, dublă campioană mondială, a scris un mesaj pe contul de Facebook, în care vorbește despre situația deplorabilă pe care o traversează sportul românesc. Antrenoare la CSM Ploiești, Ungureanu este de părere că România are resurse sportive, dar acestea nu sunt valorificate și se pierd. În aceste condiții, anticipează un dezastru.

„8 luni pana la JO, 8 luni pana la realitate… Despre situatia sportului se vorbeste prea putin sau este dat la coada prioritatilor. Dezorganizarea si lipsa de interes din ultimii ani pentru sport, a dus la mari blocaje in activitatea cluburilor azi. Dar cum poti sa faci putina ordine in marea dezordine din sport?

Consider ca o autoritate locala ar trebui sa se uite in toata ograda ei, la toate cluburile aflate intr-un oras nu doar la clubul finantat de o Primarie. Trebuie sa vada ce sporturi are, ce antrenori-instructori mai are, , ce baze sportive mai sunt in picioare, ce rezultate are fiecare sport si dupa aceea sa se gaseasca solutii de investitii atat in baze cat si in oamenii care sa lucreze in ele. Oameni/ antrenori/ instructori care sa antreneze sportivii pe salarii decente! Daca nu se iau masuri rapid, vom ajunge sa avem baze sportive, stadioane si sali polivalente ca sa concureze altii in ele ca noi nu mai avem cu cine…

Investim acum la baza, vom avea rezultate in urmatorii 10 ani! Nu ne mai intereseaza sportul de performanta? Atunci o sa ne uitam si o sa aplaudam la TV pe altii…

ROMANIA POATE, ROMANIA INCA ARE RESURSE sa se redreseze in acest domeniu pe care il iubim cu totii si de care avem nevoie. 1-Sport de masa, 2-performanta si 3-inalta performanta, 3 povesti intr-o carte care se numeste MTS.

MTS trebuie sa dea linia si ora exacta dupa care autoritatile locale se pot orienta in organizare activitatilor cluburilor”, a scris Ungureanu.



