A șasea zi de război în Ucraina: Cum arată orașele sub asediul rușilor. Peste 400 de rachete lansate de inamic. FOTO/VIDEO

A șasea zi de război în Ucraina. Un număr copleșitor de oameni fug din calea atacurilor militare rusești, după ce Ministerul rus al Apărării a avertizat că va invada capitala Kiev. Bombardamentele devin tot mai intense și pun în pericol viețile civililor.

SUA au sesizat peste 400 de rachete lansate de Rusia în invazia Ucrainei până în această dimineață, potrivit unui înalt oficial din domeniul apărării. Ucrainenii au încă sisteme de apărare antirachetă aeriană care rămân „viabile, intacte și angajate” în luptă, a spus oficialul.

Cu toate acestea, unele regiuni ale Ucrainei sunt extrem de vulnerabile în fața rușilor. În partea de sud, se poartă lupte grele în timp ce inamicii progresează. Alarmele sună necontenit, iar populația este îndemnată să se îndrepte spre adăposturi.

Forțele rusești avansează pe două axe în sudul Ucrainei: din Crimeea, există o parte care pleacă spre nord-vest, iar alta se îndreaptă spre nord-est. Orașul ucrainean Kherson pare „foarte mult a fi un oraș contestat în acest moment”, a spus oficialul citat de CNN.

Dinspre nord-est, forțele rusești sunt „încă în afara Mariupolului” și „nu au avansat în interiorul orașului”, momentan.

SUA cred că forțele rusești ocupă Berdyansk și Melitopol, care se află la vest de Berdyansk și mai departe de coasta Mării Azov, a precizat oficialul.

„Din nou, dacă tragem acea linie de la Mariupol la Harkov, putem vedea o dorință continuă a rușilor de a se conecta într-un fel pe aceste două linii, nu au făcut prea multe progrese, dar noi credem în continuare că aceasta este intenția lor”, a adăugat oficialul.

Trupele militare rusești au bombardat cu rachete o zonă rezidențială din Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, ucigând nouă civili, inclusiv trei copii, și rănind alți 37, potrivit sursei citate.

Imagini șocante au fost surprinse de camerele de supraveghere în momentul în care o rachetă rusă a lovit o clădire guvernamentală din Harkov, provocând o explozie uriașă și pagube importante. 7 morți și 24 răniți au fost raportați în centrul orașului.

Uragan or smerch MLRS rocket hitting the public street outside the government building in Downtown Kharkiv pic.twitter.com/p4zMCI9poL

Rușii au lovit, ulterior, o baza militară și un depozit de carburanți în orașul Harkov.

❗️ #Kharkov is under fire again pic.twitter.com/52ahtQ87JK

Regiunea s-a aflat sub atacurile rușilor încă de la primele ore ale zilei. Aici, soldații ucraineni luptă din răsputeri pentru a le ține piept inamicilor.

Senatorul american Marco Rubio a susținut că orașul Harkov este înconjurat din trei părți de trupele militare rusești.

„Harkov este înconjurat în N-E, N-V și S-V”, a transmis, într-o postare pe pagina sa de socializare, senatorul Marco Rubio, publicând totodată și o hartă a orașului.

Bombardamente, fugă și teroare – așa poate fi descrisă starea oamenilor din „inima” Ucrainei. Kievul se află încolțit de trupele militare rusești, staționate chiar la periferia capitalei.

Un convoi militar rusesc masiv, cu o lungime de 65 de kilometri – format din vehicule blindate, tancuri, artilerie remorcată și alte vehicule logistice – este gata să intre în acțiune.

The Russian military convoy north of Kiev is now 64 KILOMETERS-LONG.

It's quite simple. Either you demilitarize, denazify and proclaim your neutrality – or we do it the hard rock way. pic.twitter.com/zttrzxm1Q3

