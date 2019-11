„Sunt total de acord cu critica, nu mă deranjează, fiecare om are dreptul să îşi spună părerea, doar că o critică normală, fără jigniri. Singura chestie care m-a deranjat este chestia cu tricoul, că vin să îmbrac doar aşa tricoul naţionalei. Eu, personal, de câte ori am venit la echipa naţională, cred că am avut cei mai mulţi kilometri alergaţi în fiecare meci. Am încercat să dau totul, indiferent că am jucat mijlocaş central, inter, sau mijlocaş stânga. Am încercat să dau totul pentru echipa naţională şi am venit pentru că iubesc această echipă şi îmi pasă. Dacă nu, puteam să stau liniştit la echipa de club, să joc bine în Champions League şi să nu mă intereseze”, a declarat nicolae Stanciu, potrivit cancan.ro.

El a negat că ar fi hotărât să se retragă de la echipa națională.

Nu m-am gândit să mă retrag. A fost o situaţie în care probabil şi Mitriţă s-ar fi gândit pentru că erau multe critici pentru că eu vin din Arabia sau el vine din America. Când a fost perioada aceea s-a întâmplat să am şi meciuri mai puţin bune la echipa naţională.

România joacă luni, de la 21:45, ultimul meci din preliminariile Euro 2020 împotriva Spaniei, pe „Wanda Metropolitano”.

Programul de astăzi din preliminariile EURO 2020

Grupa D

Ora 21:45 Gibraltar-Elveţia

Ora 21:45 Irlanda – Danemarca

Grupa F

Ora 21:45 Malta – Norvegia

Ora 21:45 Spania – România

Ora 21:45 Suedia – Insulele Feroe

Grupa J

Ora 21:45 Grecia – Finlanda

Ora 21:45 Italia – Armenia

Ora 21:45 Liechtenstein – Bosnia și Herțegovina

