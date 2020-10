Anunţul îl dă Călin Radu Vilt care a scris; În aceasta seara am primit o veste trista. S-a stins din viata Ion Avram un reputat inginer, director la Vulcan, Resita si cel mai longeviv ministru in vremea lui Ceasca, 21 de ani la MICM, cateva luni la MEE si VPM. Acum 2 ani a participat la Politehnica la momentul festiv cu 100 de ani de industrie in Romania si a vorbit extraordinar 45 de minute fiind aplaudat la scena deschisa pentru discursul sau excelent. Multi l-au acuzat ca a fost un ministru al regimului dar cu certitudine a fost un constructor al economiei moderne. A avut vocatia de a construi si a fost un excelent inginer. Un adevarat barbat de STAT!

Dumnezeu sa il odihneasca in liniste pace si lumina”, a scris pe social media Călin Radu Vilt, Senior Consultant la CNR-CME.

Nicolae Ceaușescu și cabinetul său de miniștri. Sursa foto

Cine a fost inginerul Ioan Avram

Inginerul Ioan Avram s-a născut la 28 iunie 1931, în satul Popeni, comuna Mirșid (județul Sălaj). Absolvent al Liceului „Matei Basarab” din București și al Institutului Politehnic din Kiev, a fost director al uzinelor „Vulcan” București și U.C.M. Reșița. În perioada 1965 – 1985, Ioan Avram a fost ministrul Construcţiilor de Maşini, iar din 1985 a fost, timp de un an, vice-prim-ministru în Guvernul României. Între 1986 şi 1987 a fost ministru al Energiei Electrice. În ultimii ani de comunism, a fost director al șantierului naval Oltenița și director al Uzinei Faur din București.

