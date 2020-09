DJ Erick Morillo avea 49 de ani şi a fost găsit mort marţi, la reşedinţa din Miami Beach, Florida (Statele Unite ale Americii).

Cel care la începutul anilor 1990 era omniprezent în majoritatea discotecilor din România cu piesa „I Like to Move It” avea probleme cu legea.

Moartea lui a survenit cu doar câteva zile înainte de a fi audiat într-un caz de agresiune sexuală.

Vineri, Morillo urma să apară în faţa unei instanţe, într-un caz de viol, în care presupusa victimă acuza că fusese abuzată în timp ce dormea acasă la DJ.

Evenimentele reprobabile s-ar fi întâmplat după o seară petrecută împreună în decembrie 2019.

În dosarul deschis pe numele celebrului artist, anchetatorii au descoperit ADN-ul lui în probele prelevate de la femeie.

Revenind la dispariţia prematură a acestuia, un purtător de cuvânt al Poliţiei din Miami a declarat că la faţa locului nu au găsit indicii ale unei morţi violente.

Mai multe informaţii despre cauza morţii lui DJ Erick Morillo vor fi aflate după autopsie.

Născut la New York şi crescut în Columbia, Morillo a folosit pseudonimul Reel 2 Real, pe care l-a făcut celebru în anul 1993, când a lansat piesa „I Like to Move It”.

Deşi este compozitorul piesei, Morillo nu are decât câteva apariţii scurte în videoclip, prim-planul revenindu-i rapperului Mark Quashie, alias The Mad Stuntman.

„I Like to Move It” a devenit celebră în cadrul valului muzical Eurodance, din care mai fac parte hituri precum „No Limit” (2 Unlimited) sau „Everybody Everybody” (Black Box).

„După ce s-a aflat pe primele poziţii ale clasamentelor muzicale din Franţa şi Olanda, piesa „I Like to Move It” a fost folosită şi în coloana sonoară a filmului de animaţie „Madagascar” al studiourilor DreamWorks.

După destrămarea proiectului Reel 2 Real, Erick Morillo a urmat o carieră de DJ de muzică house”, arată Agerpres.

În 2016, fanii legendei house-ului newyorkez aflau că viața lui a intrat în picaj când a început să i se prăbușească și cariera.

Practic, din cauza dependenței de ketamină injectabilă pe care-a dezvoltat-o ulterior, Erick Morillo aproape și-a pierdut un braț.

De altfel, fanii acestuia iau în calcul ca în spatele morţii sale să fie chiar problemele cu drogurile.

Foto: DJ Erick Morillo (în dreapta imaginii)

sursa: Agerpres