Monden A murit un celebru actor. Vocea sa, iubită de copiii din întreaga lume







David Graham, actorul cunoscut ca bunicul Pig, a murit la vârsta de 99 de ani. De-a lungul anilor, vocea sa a bucurat milioane de copii. Pe lângă rolurile din Peppa Pig, Doctor Who sau Thunderbirds, vocea sa a fost folosită și pentru diferite secvențe cinematografice.

Vocea cunoscutului actor, cunoscută în întreaga lume

Rolul care i-a adus celebritatea a fost cel al Bunicului Pig. Vocea sa a fost folosită pentru animația pentru copii, fiind apreciată de generații întregi. Totodată, David Graham a fost în spatele lui Aloysius Parker, șoferul din serialul TV Thunderbirds.

Între anii 60 și ’70, acesta a pus vocea maleficilor Daleks din Doctor Who. În anul 2015, acesta s-a întors la producțiile de groază, iar vocea sa înfricoșătoare a fost folosită pentru diverse secvențe cinematografice.

„Am creat-o împreună cu Peter Hawkins, un alt actor de voce. Am adoptat acest stil staccato, apoi ei l-au introdus într-un sintetizator pentru a-l face mai sinistru”, mărturisea acesta.

Thunderbirds, un real succes

În cunoscutul serial Thunderbirds, regretatul actor a stat în spatele lui Parker. Totodată, vocea sa a fost folosită și în cazul pilotului Gordon Tracy, precum și a inginerului Brains.

Spre bucuria fanilor săi, acesta și-a reluat îndrăgitul rol al lui Parker în anul 2015. Serialul a revenit pe micul ecran sub denumirea Thunderbirds Are Go. De altfel, David a fost singurul membru din echipa veche, care a fost invitat în noua versiune.

Celebrul actor, regretat de fani

Vestea morții sale i-a întristat pe fanii acestuia. Pe rețelele de socializare, mesajele de condoleanțe au curs, iar printre acestea s-a numărat și cel al fiului creatorului Thunderbirds.

„Suntem incredibil de triști să confirmăm decesul legendarului David Graham. Vocea Parker, Gordon Tracy, Brains și atât de mulți alții. David a fost întotdeauna un prieten minunat pentru noi aici, la Anderson Entertainment. Ne va fi foarte dor de tine, David. Gândurile noastre sunt alături de prietenii și familia lui David.”, a transmis acesta.

„A murit o adevărată legendă. Odihnește-te în pace!”, a scris un alt fan.

„Trist să aud despre decesul lui. Vocea sa mi-a bucurat copilăria. El va trăi prin intermediul personajelor cărora le-a dat viață”, a fost mesajul postat de altă persoană.