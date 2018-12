A MURIT O MARE ACTRIŢĂ. Boala nemiloasă nu i-a lăsat nicio şansă, dar ALTCEVA ATRAGE ATENŢIA. Breaking news

Sondra Locke, o mare actriță care a fost nominalizată pentru Premiile Oscar, a murit la vârsta de 74 de ani, în locuința sa din Los Angeles.





Actrița Sondra Locke a murit la vârsta de 74 de ani, în locuința sa din Los Angeles, California. Certificatul de deces precizează detaliile morții, aceasta suferind un stop cardiac, cauzat de cancerul la sâni și oase.

Ciudat este că moartea sa a fost anunțată abia acum, deși aceasta a decedat pe data de 3 noiembrie, scrie TheSun. Încă nu se știe de ce anunțul a fost făcut atât de târziu.

Sondra era cunoscută pentru cele șase filme făcute alături de Clint Eastwood în anii 1970 și 1980. Printre acestea se numără și „The Outlaw Josey Wales”, „Every Which Way But Loose and Sudde Impact”.

Aceasta fusese nominalizată la Premiile Academiei pentru cea mai bună actriță secundară în filmul „The Heart is a Lonely Hunter”, acesta fiind chiar primul său film.

De asemena, actrița a avut o relație amoroasă cu Clint Eastwood timp de 13 ani. Ea a declarat că celebrul regizor a insistat să facă avort de două ori, susținând că „un copil nu ar fi potrivit pentru stilul lor de viață”.

În anul 1990 a fost diagnosticată cu cancer la sâni.

