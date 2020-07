Actrița care a jucat în serialul The Fugitive și în câteva producții Quinn Martin, a murit joi, la casa ei din Los Angeles.

Despre fosta vedetă de la Hollywood, originară din Missouri, fiul ei Andrew a declarat pentru The Hollywood Reporter că a murit din cauze naturale.

Jacqueline a debutat în divertisment când avea doar trei ani și a câștigat un concurs de dansuri. După acea experiență, a vrut să afle doar mai multe despre lumea showbizului.

Mai târziu, ea apărea într-un spectacol ţinut în cort şi prezentat în cadrul unui turneu care a bifat zona în care se născuse.

Deși se antrena pentru cariera de actriță urmărind cât mai multe filme, primele sale roluri de actorie au fost pe scena teatrului.

A lucrat pentru o companie de teatru în St. Louis, iar apoi a făcut pasul spre New York, unde a avut rolul lui Susan Dennison în The Wooden Dish și pe cel al lui Rachel Brown în Inherit the Wind, din 1955.

Totuşi, Jacqueline Scott s-a impus în memoria publicului pentru rolul din The Fugitive, de la ABC, serial în care a interpretat-o ​​pe Donna Kimble Taft, sora lui David Janssen, dr. Richard Kimble.

Regretata actriță a jucat și în alte câteva emisiuni TV Quinn Martin, Barnaby Jones, Cannon, dar și în celebrul serial polițist The Streets of San Francisco.

De-a lungul celor 50 de ani de carieră, ea a fost distribuită și în filme precum House of Women (1962), Charley Varrick (1973) și Imperiul furnicilor (1977).

Nu lipsesesc rolurile din Planet of the Apes, The Twilight Zone, The Bold and the Beautiful, Starsky și Hutch şi Gunsmoke.

Într-un interviu din 2016, ea dezvăluia: „Am vrut joc toate personajele diferite. Și am ajuns să fac asta. O dată aș fi fata bună și o dată aș fi fata rea…

Un regizor, Leo Penn – care este tatăl lui Sean Penn – m-ar chema pentru orice rol.

Am lucrat împreună când eram copii la New York, iar el era fabulos.”

Rolul final al lui Jacqueline pe ecran a fost în filmul Sugar Boxx din 2009.

Și-a făcut debutul în film în 1958 – după câteva roluri TV mici în câțiva ani după perioada pe Broadway – în rolul asistentei Polly Baron, din thrillerul Macabre.

Și-a cunoscut soțul, Gene Lesser, pe platourile acelei producţii, iar la scurt timp cei doi s-au căsătorit.

Lesser i-a fost scenarist și agent de presă şi a murit cu doar câteva săptămâni înainte.

explicaţie foto: Farley Granger şi Jacqueline Scott în CBS Playhouse

sursa: The Sun