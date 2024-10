Monden A murit o cunoscută actriță din Friends. Suferea de scleroză multiplă







Actrița Teri Garr, celebră pentru interpretările sale în filme precum „Young Frankenstein,” „Tootsie,” „Friends” și „Mr. Mom,” a murit la vârsta de 79 de ani, a confirmat managerul său.

Teri Garr a murit marți, 29 octombrie, în Los Angeles, la peste două decenii după ce a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, a anunțat managerul ei, Marc Gurvitz. Actrița și-a dezvăluit public diagnosticul într-un interviu acordat aceleiași publicații în 2002, sperând să aducă în atenția publicului provocările celor care trăiesc cu această boală.

Prin deschiderea ei, Garr a dorit să sensibilizeze oamenii cu privire la scleroza multiplă și să încurajeze pe cei afectați să nu își piardă speranța. De-a lungul anilor, actrița a continuat să fie o voce pentru persoanele cu scleroză multiplă, împărtășind propriile sale experiențe și dificultăți pentru a sprijini comunitatea celor care se confruntă cu această afecțiune.

„Cred că toată lumea este speriată și înspăimântată când aude așa ceva”, și-a amintit Garr despre prima dată când a aflat diagnosticul ei. "Asta pentru că există atât de multe - știți, nu există prea multe informații despre asta. Și mulți oameni nu știu că nu este atât de rău. Adică, eu îmi continui viața.

A cochetat cu scena din copilărie

Fiica unui actor de pe Broadway și a unei dansatoare Rockette, Teri Garr a început să studieze dansul de la o vârstă fragedă, iar după terminarea liceului în Los Angeles a început să participe la audiții. Cariera sa variată în industria divertismentului s-a întins pe mai multe decenii, incluzând la început apariții în emisiuni TV cunoscute precum „Star Trek” și „That Girl.”

Anii 1970 au reprezentat un punct de cotitură în cariera sa, Garr fiind foarte activă în producții de televiziune populare. A jucat în seriale de comedie celebre, inclusiv „The Sonny and Cher Comedy Hour,” „The New Dick Van Dyke Show,” „The Odd Couple” și „The Bob Newhart Show.” În 1974, Garr și-a făcut debutul cinematografic în rolul Inga din „Young Frankenstein,” comedia regizată de Mel Brooks, unde a jucat alături de Gene Wilder, Madeline Kahn și Marty Feldman, rol care i-a adus o mare popularitate.

A jucat în serialul „Friends” între 1997 și 1999

În 1977, Teri Garr a obținut unul dintre cele mai remarcabile roluri din carieră, interpretând-o pe Robbie Neary în filmul SF „Close Encounters of the Third Kind” regizat de Steven Spielberg. Personajul său este o soție ce se străduiește să înțeleagă fascinația obsesivă a soțului ei, interpretat de Richard Dreyfuss, după o întâlnire cu extratereștri. Acest rol i-a adus recunoaștere internațională și a consolidat-o ca o actriță versatilă.

Un alt rol iconic al lui Garr a fost cel al unei actrițe confuze în comedia „Tootsie” (1982), unde joacă alături de Dustin Hoffman, protagonistul care ajunge la succes pretinzând că este femeie într-o telenovelă. Interpretarea sa a fost foarte apreciată și i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar în 1983. În memoriile sale din 2005, „Speedbumps,” Garr a scris cu mândrie despre acest moment: „Academia nu numai că știa că exist, dar credea că sunt bună!”

În același an, Garr a apărut în comedia „Mr. Mom” în rolul Caroline Butler, jucând alături de Michael Keaton. Filmul, o poveste despre rolurile de familie și dinamica muncii, a devenit rapid popular și i-a consolidat statutul de actriță talentată în genul comediei. Acest rol a fost unul dintre cele preferate de fanii săi și a demonstrat capacitatea lui Garr de a aborda și roluri de comedie de familie.

Cariera lui Garr a continuat să se dezvolte în anii ’90, unde a avut apariții în producții de televiziune ca „Good & Evil” (1991), „Good Advice” (1994) și „Women of the House” (1995). Între 1997 și 1999, ea a interpretat rolul mamei lui Phoebe Buffay, personaj jucat de Lisa Kudrow, în popularul serial „Friends,” devenind o prezență îndrăgită și în televiziune, potrivit CNN.