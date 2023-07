A murit Milan Kundera. A fost cel mai popular scriitor ceh după Kafka

Cel mai popular scriitor ceh după Franz Kafka, Milan Kundera, a murit la 94 de ani. El a fost autorul romanelor „Ignoranţa”, „Iubiri caraghioase”, „Cartea râsului şi a uitării” şi „Insuportabila uşurătate a fiinţei”.

„Opera sa reprezintă nu doar o contribuţie extraordinară la cultura cehă (…), dar are totodată un ecou în cultura europeană şi mondială, după ce s-a vândut în peste 40 de limbi străine”, s-a spus despre el în 2020.

Legendarul scriitor a fugit în Franța pentru a scăpa de dictatura comunistă de atunci din Cehoslovacia și a menţinut o relaţie dificilă cu ţara sa. Acesta a refuzat să scrie în cehă.

Născut la 1 aprilie 1929 la Brno, în Cehoslovacia, dintr-un tată muzicolog şi pianist, romancierul a debutat ca poet. În 1967, el a publicat primul său roman, „La Plaisanterie”, a cărui temă a fost: confruntarea dramatică şi comică dintre viaţa intimă a individului, natura sa evazivă şi aleatorie, şi ficţiunea unei ideologii colective, în acest caz comunismul stalinist. În acest roman, Kundera a scris despre anumite momente care l-au marcat.

La doar 18 ani, Milan Kundera a realizat impostura socialismului de stat, care înăbuşea conştiinţele, în special pe cele ale scriitorilor şi intelectualilor, obligându-i să scrie într-o limbă moartă; cea a unui regim autoritar şi nivelator. „Am fost şi eu în rond. Era în 1948, comuniştii tocmai triumfaseră în ţara mea şi mă ţineam de mână cu alţi studenţi comunişti. Apoi, într-o zi, am spus ceva ce nu era în regulă, am fost dat afară din partid şi a trebuit să părăsesc cercul”, scria el în „Le livre du rire et de l’oubli”, primul dintre romanele sale publicat în Franţa în 1979.

Romanul care i-a adus succesul

În 1984, Kundera s-a bucurat de un real succes cu romanul „L’insoutenable légèreté de l’être” („Insuportabila uşurătate a fiinţei”), în special datorită adaptării cinematografice din 1988 a romanului său de către Philippe Kaufman şi Jean-Claude Carrière. În acest roman, el a răspuns la una dintre cele mai dificile întrebări: „Cum putem iubi fără să fim păcăliţi, de noi înşine sau de ceilalţi?”. Acesta a mai scris și romanul de dragoste „Identitate” (2003).

Cu toate astea, criticii au considerat că operele sale sunt prea pline de retorică, potrivit Reuters.