Talentat și îndrăgit, Gheorghe Dumitru, cunoscut drept Gigi Naistul, a fost membru al trupei lui Daniel Trifu, „Târgoveții de odinioară”. Avea o fiică și un fiu în vârstă de doar 11 ani.

Artistul fusese prezent chiar la Revelionul RTV, unde a cântat și a petrecut alături de cei mai îndrăgiți interpreți.

„O să îl facem mandru de noi . As vrea sa-i fac spectacol, sa-i cant toate piesele lui va fi foarte mandru de acolo de sus, nu mai am cuvinte”, a declarat fiica artistului.

„Suntem înmărmuriți, descumpăniți, ne zbatem pentru nimic, pentru că viața atârnă de un fir de ață. La o bătaie mai puternică plecăm de aici. Ca prieten, vreau să-i transmit că va fi în suflet câte zile vom avea pe pământ”, a declarat cântărețul Daniel Trifu, potrivit RTV.

