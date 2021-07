Anunțul a fost făcut de familia actriței, care nu a precizat cauza morții. „Suzzanne Douglas, o actriță frumoasă și talentată, a plecat astăzi dintre noi. A încălzit inimile oamenilor din întreaga lume cu rolurile jucate în filme și serialele de televiziune” , a postat verișoara ei Angie Tee pe Facebook.

Suzzane Douglas anunțase încă din luna ianuarie că „două tipuri de cancer care îi pun viața în pericol” i-au schimbat cu totul viața.

„Nu lăsați problemele de sănătate să vă abată de la scopul vostru”, scria actrița în ianuarie pe Facebook. „Misiunea și planul lui Dumnezeu pentru viețile noastre trebuie să ne facă să ne dedicăm minții, trupului și sufletului nostru”.

Patru decenii în televiziune și pe marile ecrane

Suzzanne Douglas a jucat și teatru, dar consacrarea i-au adus-o rolurile jucate în filme și seriale de televiziune. A apărut pe Broadway – în „Into the Woods”, „Threepenny Opera” și „The Tap Dance Kid” – în anii 1980, apoi s-a ocupat de filme și televiziune cu normă întreagă.

Douglas a câștigat un premiu NAACP Image pentru rolul secundar remarcabilă în filmul „Tap” din 1989. Au urmat apoi filme de mare succes, printre care „School of Rock” din 2003. În 2015, a interpretat-o ​​pe Cissy Houston, într-un film biografic despre Whitney Houston.

A făcut, de asemenea, roluri remarcabile serialele TV de top, inclusiv „Bull”, „Bones”, „The Good Wife”, „Law and Order: Criminal Intent”, „NYPD Blue” și multe altele. Ultima sa apariție e legată de miniserie „When They See Us” din 2019, care a câștigat două premii Emmy.

A cunoscut sărăcia în copilărie

În ciuda carierei sale strălucitoare, începuturile actriței au fost grele. Douglas s-a născut la Chicago și a crescut în locuințe sociale, împreună cu trei frați. N-a avut-o alături de ea decât pe mamă.Suzzanne s-a arătat pasionată de artă âncă din copilărie, iar talentul ei a salvat-o de sărăcie. A obținut o diplomă de licență de la Universitatea de Stat din Illinois, precum și un master în muzică de la Școala de Muzică din Manhattan. Actrița s-a căsătorit apoi cu neuro-radiologul Roy Jonathan Cobb și a avut o fată pe numer Jordan, scrie The New York Post.