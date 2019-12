Doina Belu, Nașa lui Cornel Galeș a confirmat decesul și a oferit informații de ultimă oră. Accidentul de mașină s-a produs în Spania, iar Galeș ar fi murit după ce o altă mașina a intrat în autovehiculul pe care-l conducea.

Cornel Galeș se îndrepta spre o familie de români, pentru a sărbători 1 Decembrie. Galeș nu purta centură, impactul a fost extrem de puternic și astfel, s-ar fi produs pe loc decesul.

„Erau trei în mașină, Cornel era la volan. Nu avea centură, cineva a intrat în ei și el a murit. Am vorbit cu unul dintre cei care era în mașină, era în stare de șoc și abia înțelegeam ce spune. Ne-au dat și număr de cadavru, am rugat pe cineva care știe spaniolă să sune acolo. Cadavrul există, dar nu vor să ne dea detalii pentru că nu îi lasă legea, nu suntem rude apropiate. Dar el nu mai are pe nimeni pe lumea asta, nu știu ce să mai zic… Sper să nu fie adevărat, dar cred că este”, a declarat Cornel Galeș.

Un alt detaliu care a confirmat din timp vestea morții lui Galeș este activitatea sa în online. Acesta a accesat aplicația de mesagerie mobilă Whats Up ultima oară azi dimineață, la ora 2:32.

