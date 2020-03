Americanul Alan Merrill, compozitorul celebrei piese „I Love Rock ‘n’ Roll”, a decedat la vârsta de 69 de ani, la New York din cauza infecției cu coronavirus.

Alan Merrill este cunoscut pentru că a compus melodia care avea să devină un mare hit, reinterpretat și de alți artiști. „I Love Rock ‘n’ Roll” a fost lansată în anul 1975 alături de trupa Arrows.

„Coronavirusul l-a luat pe tatăl meu în această dimineaţă. Am avut două minute să-mi iau adio de la el înainte să fiu scoasă afară. Părea împăcat şi în timp ce ieşeam exista încă o licărire de speranţă că nu va fi o cifră în partea dreaptă a ecranului la ştirile CNN/Fox.

Am parcurs pe jos cincizeci de străzi până acasă cu speranţă în suflet. Oraşul pe care îl ştiam era gol. Simţeam că sunt singura persoană aici şi poate că, într-un fel, aşa şi eram. Când am ajuns la uşa apartamentului am primit vestea că s-a dus”, a scirs Laura, fiica artistului.

