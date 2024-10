International A murit Cicerone Rotaru! Singurul român, membru al Academiei Franceze de Agricultură







Cu mare întârziere, comunitatea științifică din România și Republica Moldova a aflat cu regret că, la 2 octombrie curent, a plecat la cele veșnice Cicerone Rotaru, singurului român, membru al Academiei Franceze de Agricultură și al Academiei de Științe din New York, la vârsta de 98 de ani. A fost un renumit savant al României, Basarabiei și a lumii întregi. La doar 27 de ani, a fost rector al Institutului Forestier din Brașov, apoi profesor emerit în Franța.

A rămas în memoria națiunii noastre ca un exemplu excepțional de intelectual român, emigrat în Franța, care a reușit să-și aducă aportul în dezvoltarea științei în context mondial. Profesor și inginer silvic format în România, a avut merite deosebite în cercetarea științifică forestieră, în ecologie, în învățământul superior silvic. A publicat zeci de lucrări în limbile franceză, engleză, germană, italiană, care au consacrat autorul atât în Franța, cât și în context internațional.

Înainte de a muri, savantul de origine basarabeană, a ajuns la baștină, după 80 de ani de absență

Cicerone Rotaru a fost întemeietorul unei științe noi în domeniul forestier, care pleacă de la conceptul global, bazat pe studii interdisciplinare în apărarea mediului. La 30 mai 2016, în Ziua Românilor de Pretutindeni, regretata personalitate, a vizitat Basarabia, de unde plecase, în 1937. Cu această ocazie, Senatul Universității Libere Internaționale din Moldova (ULIM) i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa, în cadrul unei ceremonii excepționale.

A fost un prilej de mare bucurie pentru Cicerone Rotaru, care avea origini basarabene, de a se afla alături de academicieni din Chișinău, ambasadori extraordinari și plenipotențiari ai Franței și României în Republica Moldova, pe atunci Pascal Vagogne și Marius Lazurcă. Noi, cei care am avut fericita ocazie să-l vedem atunci pe Cicerone Rotaru, ne amintim ce mărturisea în acea zi:

„În afara importantelor distincţii şi premii internaţionale ce mi-au fost conferite în Franța, SUA și România, cea acordată în Basarabia are o însemnătate aparte. Eu mai sunt doctor honoris causa și în altă parte, dar titlul ce mi-a fost conferit astăzi are o semnificație deosebită, fiindcă am revenit pe pământul copilăriei mele, după 80 de ani. Am descoperit că pământul e rotund, copilul rătăcitor s-a întors la părinții lui”.

Ana Guțu, fost secretar de stat în Guvernul României: „A plecat un munte de civilizație”

Prof. univ. dr. Ana Guțu, în acea perioadă vicerector al ULIM, a notat pe o rețea de socializare următoarele, în memoria lui Cicerone Rotaru:

„A plecat la cele veșnice distinsul profesor Cicerone Rotaru, academician al Academiei de Științe Agricole a Franței, ilustru intelectual al diasporei românești din Franța. Am avut onoarea să-l cunosc atunci, când a venit la Chișinău, în 2016, pentru a revedea locurile copilăriei sale și a inaugura placa memorială în amintirea tatălui său, Gheorghe Rotaru, profesor de limbă latină și limbă română la Călărași și Chișinău, în perioada României Mari.

În 1976, când avea aproape 50 de ani, Cicerone Rotaru se stabilise în Franța, unde a cerut azil politic. Și-a continuat activitatea de cercetător şi a acumulat merite deosebite în domeniul forestier, în ecologie, în învăţământul superior silvic, creând conexiuni între silvicultura românească şi cea de peste hotare. A plecat un munte de civilizație.”

Ilustrul savant nu-și uita rădăcinile românești

Deși a fost cunoscut în lumea întreagă și se stabilise de mulți ani în Hexagon, regretatul nostru Cicerone Rotaru nu-și uita rădăcinile românești. Cei care l-au cunoscut susțin că avea un dor necontenit pentru România și locurile dragi ale tinereții sale. Lui Cicerone Rotaru îi sunt recunoscute, de asemenea, contribuțiile excepționale la consolidarea relațiilor româno-franceze și la promovarea prestigiului României pe plan internațional. A fost Cavaler al Ordinului National de Merit al Franţei şi Ofiţer al Ordinului Naţional Serviciul Credincios al României, Cetățean de Onoare al oraşului Vişeul de Sus.

A deținut și alte importante distincții, titluri și premii internaționale: Cavaler, apoi Ofițer al Ordinului de Merit Agricol al Franței, Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea, Medalia de Onoare a SUA „Benjamin Franklin”, Medalia de Aur a orașului francez Puteaux.

Președintele Klaus Iohannis i-a acordat lui Cicerone Rotaru Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Comandor, cu prilejul împlinirii a 90 de ani, în semn de înaltă apreciere și recunoștință, pentru întreaga sa carieră, dedicată cercetării științifice forestiere, ecologiei și învățământului silvic, pentru contribuția personală semnificativă pe care a avut-o la consolidarea legăturilor dintre România și Franța și la promovarea prestigiului României în lume. Dumnezeu să-l odihnească, alături cu drepții!