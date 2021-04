20 aprilie

A fost Karl Ernst Krafft astrologul lui Adolf Hitler? Bună întrebare! HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 20 aprilie s-au născut: Adolf Hitler, Napoleon al III-lea, Harvey Firestone, Harold Lloyd, Jessica Lange, Tina Cousins, Carol I, Vasile Timiș, Adrian Ilie.

În calendarul creştin ortodox fix sunt Sfinţii: Teotim Ep. Tomisului, Teodor Trihina Atanasie, Ioasaf şi Zaheu. Nimic în ”Kalendar”.

Astăzi pomenim, cu aleasă reculegere, pe regele Carol I, întemeietorul dinastiei române de astăzi. Un istoric american spunea că dinastia teutonă a reuşit să pună în valoare calităţile şi atributele de excepţie ale poporului român, România atingând cea mai mare suprafaţă, cu cea mai mare populaţie și cu cea mai mare producție. (1938). Alții spun că a fost o nenorocire pentru poporul român. De gustibus!

Drept să vă spun, dragi lupi, padawani și hobbiți nu știu de unde să încep, titlul este vast și s-a scris mult pe subiect. Se implinesc 132 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai importanți oameni ai istoriei, Adolf Hitler. Cantitatea de informație este foarte mare. De exemplu, am în bibliotecă cam o duzină de volume care tratează despre Adolf Hitler și implicarea lui în societăți secrete, ocultism și magie. Majoritatea sunt povești frumoase, făcute cu scopul propagandistic de a sataniza conducătorul celui de Al Treilea Reich. Vae Victis! Dacă germanii ar fi câștigat războiul, nu ar mai fi știut cum să-l laude pe Hitler. Așa, pentru că l-a pierdut, l-au făcut pe austriacul cu mustăcioră ca a lui Charlie Chaplin, pe care îl admira foarte mult, a plâns când a văzut ”Dictatorul”, ei bine, l-au făcut pe Hitler un nebun furios și un dușman al umanității. Așa se face, învingătorii scriu istoria!

Astăzi se împlinesc 132 de ani de la nașterea lui Adolf Hitler. Dacă doriți să vedeți adevărata lui personalitate, uitați-vă la sfârșitul filmului din anul 2012, ”Tigrul Alb”, unde Hitler are un monolog, de fapt, un dialog cu un personaj aflat în umbră. Tu ești acel personaj, dragă cititorule. Ție ți se adresează Hitler, în concepția rușilor, care numai prieteni nu au fost cu neamțul cel hotărât, dar rușii recunosc și respectă un om de excepție, chiar un dușman de moarte.

În interpretarea temei natale, am găsit că Adolf Hitler a fost un creator, un artist, un inspirat. Schimbat de un obuz care l-a îngropat, la propriu, în primul război și de realitățile Germaniei, de atunci. Dar, sub masca de fier de fürer s-a ascuns întotdeauna o fire empatică și emoțională. Un om de stânga, a condus Partidul Muncitoresc German Național-Socialist. A apărut ca omul providențial într-o Germanie cu probleme uriașe. Le-a rezolvat.

Hitler era vegetarian, nu bea, nu fuma și îi plăceu animalele, în special cățeii, avea o cățelușă, ce spun eu, o cățoaie, pe nume Blondie. Și-a stabilit punctul de comandă lângă Grădina Zoologică din Berlin, pe care o vizita deseori. Se spunea că Hitler avea două mari iubiri: Germania și cățelușa, ciobănescul german, Blondie. Au avut aceiași soartă, înainte să se împuște, Hitler și-a otrăvit cățelul și proaspăta soție, Eva Braun, în ordinea aceasta. Asa scrie în istorie, s-ar putea ca adevărul să fie altul, teoria conspirației spune altceva.

Da, Hitler era interesat de astrologie, dar nu mai mult ca de rețetele vegetariene de bucătărie bavareză. S-a exagerat în mod voit, din motive diverse. Dacă ar fi fost mai interesat de astrologie, poate și-ar fi ales oamenii mai bine, care l-au trădat mereu, de la început la sfârșit. Este adevărat, că, în anul 1923, almanahul astrologic anual german, îl am pe undeva, în bibliotecă, spunea că o persoană născută pe 20 aprile poate să ajungă la putere în Germania.

Da, este adevărat, Hitler a consultat de mai multe ori un astrolog de origine elvețiană, pe Karl Ernst Krafft, dar exagerările că acesta din urmă ar fi fost ”astrologul fürerului” nu se justifică istoric. Nu se știe dacă cei doi au fost vreodată față în față.

Krafft s-a învârtit printre membrii marcanți ai partidului nazist, mai ales printre soțiile acestora și a făcut câteva preziceri astrologice, care s-au confirmat, dar care i-au atras, până la urmă, arestarea și moartea, în anul 1944 într-un lagăr. Toate se referau la tentativele de asasinat contra lui Adolf Hitler. Geheime Staatspolizei, adică GESTAPO, a interpretat că Krafft mai mult influența, decât prezicea. Fiind un foarte bun matematician a fost cooptat în colectivul von Braun, unde a calculat diverse traiectorii ale rachetelor V-1 și V-2 către Londra, Moscova și Washington. Erau suficiente motive să se scape de el la pierderea războiului.

Exagerările despre Hitler și astrologie au fost opera unui personaj foarte abil, pe nume Ludwig von Wohl, sau Louis de Wohl, un austriaco-ungur, de fapt, un evreu catolic, care a emigrat în anul 1935 în Marea Britanie. Iar, când a început războiul, s-a prezentat la șeful MI5, Sir Charles Hambro, convingându-l de faptul că Hitler ascultă de sfaturile astrologice și că dacă aliații doresc să descifreze intențiile fürerului, trebuie să aibă și ei un consultatnt astrolog. Pe el. Șeful MI5 a zis, cu umorul britanic, că un nebun în plus nu are ce să strice în Marea Britanie, așa că l-a angajat pe de Wohl cu birou în centrul Londrei, salariu și mașină de serviciu. Cu titlu de amuzament să știți că de Wohl avea o soție, pe nume Alexandra, care se dădea drept prințesă din România. Se părea că erau doi escroci duioși, inofensivi!

Da, așa se părea, până la începutul lui iunie 1944. Cu două zile înainte de data celei mai mari debarcări din istorie, anul acesta se împlinesc 77 de ani, a avut loc o ultimă ședință de stat major. Vremea era rea, ploua, pe mare era furtună, docurile plutitoare nu erau toate gata, cineva prezenta niște fotografii cu siluete de tancuri ”Tiger” în zona de parașutare a americanilor. Toată lumea părea de acord ca data debarcării să fie amânată. Când, ușa sălii de ședință se dă de perete și apare numitul de Wohl. Grăsuț, cu un trabuc mereu în gură, părea o copie a lui Churchill. Legitimația de MI5 îi deschidea orice ușă. Nu se știe ce a spus lui Eisenhower și statului major aliat, timp de un minut și douăzeci de secunde, este un secret, care acum este sub Patriotic Act. Dar aliații nu au schimbat data debarcării, 6 iunie, cu toate informațiile împotrivă și au câștigat războiul. Cred că, este foarte probabil, că de Wohl nu a fost un impostor!

Am primit de la un corespondent o captură video cu invitata lui Marius Tucă, de ieri, luni, doamna dr. Adriana Pistol. Eu nu am televizor. M-am bucurat că în România mai există oameni normali, specialiști competenți și cu mintea clară.

În altă ordine de idei, am cam râs despre baletul expulzărilor de diplomați Republica Ceha versus Federația Rusă. Ca mai tot ceea ce ține de diplomație, nimic nu este ceea ce pare a fi. M-a luminat prietenul meu din Praga, a fost consul în Orient și am râs și mai tare. Cu toate că și domnia sa, ca mulți dintre prietenii mei, a făcut o seamă de trăznăi pe unde era la post, cu motivație patriotică, a reușit să nu devină ”persona non grata”. De fapt, diplomația este o aventură, în care, tu personal, trebuie să fii diplomat pentru că ești mereu la mijloc, între centrala ta și centrala celorlalți, a țării în care ești rezident.

O să mai revin asupra subiectului, sau, nu, este generos, dacă doriți și domniile voastre, gândiți-vă până mâine, pentru că noaptea este un sfetnic bun și întotdeauna mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 20 aprilie 2021

BERBEC O veste primită azi te interesează. Dar nu știi cum s-o interpretezi exact, nu ai nicio idee cât te poate influența. Fiind vorba despre nişte probleme de familie, sau personale, fii discret! Odihneşte-te mai mult, ești astenic. Evita, de fapt, mai puțin alcool, tutun, piper, orice te-ar irita si mai mult. Nu esti in cea mai buna dintre zile, mai bine astazi tine regim si mediteaza, configureaza, filozofeaza, da curs comoditatii si artei de a te simti bine. Fă-ţi ordine în lucrurile tale. Vezi ce-ţi mai trebuie. Vezi ce nu-ţi mai trebuie. Fă-ţi puţină ordine şi în sufletul tău. Vezi ce te doare, ce te nelinişteşte, spune pe nume, așa se controlează stările și lucrurile!

TAUR Cu toate că eşti o fire prudentă, astăzi, pe lîngă prudenţă trebuie să adaugi vigilenţă, tact, foarte multă diplomaţie şi chiar un zâmbet! Nu este cea mai bună dintre zile, fii atent! Discuţii aprinse cu cineva de la care vrei să obţii ceva important. Evită deciziile la grabă, în cursul dimineţii. O veste, o informaţie îţi oferă o oportunitate neaşteptată, dar pare a fi plăcută/profitabilă. După orele de la serviciu este bine să discuți cu rudele și prietenii, te relaxezi şi vezi şi tu lumea ce mai face, ce mai zice, ce vor să facă de Florii și Sf. Paști. Seara este mai bine potrivită pentru concluzionarea unor afaceri-relaţii.

GEMENI Conjunctura îți indică să nu ieși în față, să nu te expui, să nu riști, să stai cuminte până trece ziua. Şi, de asemenea, te avertizează ca nu toţi din anturajul tău sunt bine intenţionaţi. Ai un prilej să te evidenţiezi profesional. Foloseşte-l, cu speranţa că o să iasă şi bani, nu numai laude. O veste bună de departe. Astăzi orice angajament, orice regulă devine brusc o povară, bine că nu prea ai de lucru. Până diseară îţi trece şi vei fi din nou ironic. Totuşi, o veste bună. Fii tolerant şi emană impresia ca trebuie să domneasacă un spirit de fair-play – „o să avem de câştigat cu toţii”! Aspecte relativ bune în amor. Fii hotărât în afacerile sentimentale – toate trebuie să iasă astăzi.

RAC Stelele spun că eşti inspirat în abordarea, cu artă şi eficacitate, a problemelor tale personale. Chiar dacă nu eşti aproape de o rezolvare finală, în această perioadă de timp poţi avansa pe drumul tău. Astăzi trebuie să alegi cu grijă modul de abordare a problemelor tale sentimentale. Este bine să fii convingător dar şi rabdător. Nu toate noutăţile trebuie spuse in gura mare, trebuie sa dai dovadă de mai multa diplomaţie şi tact in relaţiile cu colegii tăi. Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă. O zi în care socializezi mai tot timpul. Discuții și negocieri online, dar până la sfârşitul zilei vei realiza că nu ai pierdut-o degeaba.

LEU Nicio urgenţă, nimic important, poţi să te relaxezi şi să reflectezi. Sunt şi veşti bune din famile, sau de la prieteni. O zi de marți, ziua lui Marte, pentru tine fără cele trei ceasuri rele, în care ai libertatea de a alege! Ziua este favorabilă leilor care lucrează cu cărţi, sau sunt implicaţi în media şi educaţie. Vorbeşte, discută cu cei dragi, nu-i lăsa să se înstrăineze. Astăzi eşti, din punct de vedere emoţional, mai sensibil. Fii atent la promisiunile care le faci, mai ales nu exagera. Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Ca să fie o zi bună, nu aştepta foarte mult de la ea, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic!

FECIOARĂ Profită şi regăseşte-ţi echilibrul interior şi pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Nu te lasa impresionat de vremuri şi perspective sumbre, de distopia sanitară, liniștește-te şi rezolvă-ţi problemele tale. Fereşte-te de prietenii, sau relaţii noi, aspectele și conjunctura nu te avantajează. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate sau dornice de glorie cu orice preţ. Nu te enerva, oare sunt lucruri aşa de importante ca să-ţi tulbure echilibrul interior? Furia este primul semn al insuccesului. Nu dori lucruri imposibil de obţinut. Pacea sufletului este dată de echilibrul aproape perfect dintre posibilitate şi dorinţă.

BALANŢĂ Ai planuri ambiţioase astăzi, dar nu ai niciun chef de efort, să intri la uzură. ”Munca e pentru maşini şi roboţi” îţi aminteşti, zâmbind, o replică dintr-un film. Amână, mâine e o altă zi! O idee interesantă îţi lumineză sufletul. Sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, mici călătorii, reuniunile de familie. După o periodă mohorâtă ai o zi mai bună. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te simţi bine şi faci planuri de viitor. Dimineaţa poţi profita de un chilipir curat, şi/sau poţi culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, după prânz. Dacă ai luat o hotărâre, apoi ţină-te de ea, sau amână, ai acest liber arbitru!

SCORPION Planetele prezic un plan sentimental încărcat, cu situaţii noi, care pot ridica probleme greu de rezolvat. Nu lăsa să se acumuleze impasurile, lămurește situațiile, cu zâmbetul pe buze. Astăzi evita schimbările bruşte de program şi mai ales nu lasa colegii de la serviciu sau rudele apropiate să aibă iniţiative păguboase. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, mai ales în circulaţie, sau în mijloacele de transport în comun, respectă dogma distopiei sanitare! După prânz, nu vorbi fără să-ţi faci un plan. Foloseşte intuiţia, dar nu te lăsa purtat de ea. Disimulează-ţi cu iscusinţă intenţiile printre imagini frumoase, poetice şi pline de culoare. Apoi exprimă direct şi hotărât ce ai de spus.

SĂGETĂTOR Ești ca o floare de cactus, știai? Ai calități și abilități excelente, sufletul bun, dar trebuie să arăți aceste lucruri. Gândul este bun, filosofia excelentă, dar fapta ne face ceea ce suntem! Zâmbeşte larg, spune o vorba bună şi mai câştigi un prieten. Nu trebuie neapărat sa călătoresti, iar dacă totuşi eşti obligat să pleci undeva astăzi trebuie sa fii foarte atent, in special la bagaje. Ai o propunere să câştigi mai mulţi bani. Toate felurile de a câştiga bani sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit. O zi excelentă pentru promovarea cu succes a intereselor personale. Noi idei par să se contureze.

CAPRICORN Ai nevoie de susținere și ajutor, de căldură sufletească, tandreţe şi înţelegere. Stelele spun că poţi găsi astăzi, în familie, cu prietenii, cu cei dragi, prilejurile de satisfacție afectivă. Astăzi – calm şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi, cu anturajul, cu partenerii şi colegii de la serviciu. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu fii leneş, dar nici nu insista, pentru că eşti într-o perioadă favorabilă. Lucrurile trebuie să iasă natural, de la sine, când vor ele, nu forţate. De dimineaţă te asaltează nişte veşti. Ascultă şi analizează bine înainte să iei o decizie.

VĂRSĂTOR Nu încerca să te înfrânezi şi să fii convenţional. Spune ce ai de spus, descarcă-te, sigur, cu calm şi bună creştere. O să te simţi mai bine şi poate, cei vizaţi o să-şi schimbe atitudinea. Azi este mai plăcut să stai cu un prieten şi să vorbiţi vrute şi nevrute. Astăzi, în a doua parte a zilei, posibile tensiuni ca urmare a unor veşti din familie nu tocmai bune. Nu te descuraja. Necazul ţine numai azi. Nu te lăsa „descifrat” ci introdu tot timpul noi date în jocul social care se numeşte dragoste. Cine este previzibil este uşor de condus. Eşti avantajat mai ales în domeniul dragostei. Bate şi ţi se va deschide, caută şi vei găsi. Zâmbeşte şi vei fi mereu bine primit!

PEŞTI Obiectivele tale realiste conduc la o creştere a încrederii în forţele proprii. Orice realizare, cât de mică, te face mai încrezător. Domeniul sentimental e avantajat, astăzi, de conjunctură. Dimineaţa, la serviciu, poţi începe ceva nou, orice, iar dacă nu ai nicio idee – poţi finaliza proiecte mai vechi. Astăzi, în special, casa caracterului este bine aspectată, iar carisma personală atinge cote ridicate. Şi nu uita vorba veche : „ca să ajungi rege, trebuie să te comporţi ca un rege!” Pe seară oferă-ţi bucuria unei seri într-un cadru mai puţin convenţional. Oricum, eşti cam plictisit de vreme şi vremuri şi ceva nou sigur iţi face plăcere.