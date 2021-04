Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a publicat, joi, lista actualizată a țărilor aflate în „zona galbenă”. De aici, oricine intră pe teritoriul României va sta în carantină la domiciliu.

„Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat în şedinţa de astăzi, 08.04.2021 Hotărârea numărul 22. Prin acest act se propune prelungirea stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. De asemenea, a fost aprobată lista ţărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea”. Au anunțat, joi, reprezentanții CNSU.

Țările care se află pe „lista galbenă”. Cine vine de aici și intră în România trebuie să stea în carantină

Țările aflate pe lista respectivă sunt: Curaçao, Bonaire, Saint Eustatius and Saba, San Marino, Ungaria, Uruguay, Estonia, Polonia, Serbia, Iordania, Bermuda, Wallis and Futuna, Andorra, Muntenegru, Aruba, Cehia, Franţa, Bahrain, Suedia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Kosovo, Cipru, Isle of Man, Liban, Olanda, Turcia, Palestina, Croatia, Belgia, Seychelles, Republica Moldova, Chile, Austria, Italia, Monaco, Luxemburg, Ucraina, Brazilia, Puerto Rico, Armenia, Kuweit şi Africa de Sud.

De asemenea, tot joi, CNSU a aprobat prelungirea stării de alertă pe teritoriul României cu 30 de zile, începând cu data de 13 aprilie, cât şi pentru stabilirea măsurilor care sunt aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Programul adoptat de Paște

Prin urmare, va fi prelungită circulaţia în perioada 1 mai – 2 mai, în intervalul orar 20.00 – 05.00, pentru ca oamenii să poată participa la slujba de Înviere, iar magazinele vor fi închise la ora 20.00, în Vinerea Mare, nu la ora 18.00. Şi în perioada 8 mai – 9 mai, persoanele pot circula între ora 20.00 – 05.00 pentru a participa la sărbătoarea religioasă specifică lunii Ramadan.

Totodată, decizia prevede ca staţiunile de pe litoral să fie deschise, cu respectarea regulilor în vigoare, însă la o capacitate de maximum 70%, după modelul celor de la munte.