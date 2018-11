CUTREMUR în PNL. DEMISIE la cel mai înalt nivel. „A făcut BLAT cu PSD, nu mai are nicio autoritate!”

În ședința de luni a Biroului Executiv Central PNL Iulian Dumitrescu a anunțat că își dă demisia din funcția de lider de grup la Senat. Propunerea lui Orban pentru înlocuirea lui Dumitrescu este Florin Cîțu.





Votul pentru Cîțu va fi dat în ședința de grup a senatorilor, care are loc la ora 15. Potrivit unor surse din PNL, Iulian Dumitrescu nu avea autoritate la senat și au existat acuzații de blat cu PSD. Conflictul dintre liderul PNL, Ludovic Orban, și senatorul liberal este mai vechi. Dumitrescu a fost acuzat, printre altele, că a votat Legile Justiției. În plus, acesta a devenit critic la adresa președintelui atunci când Orban a făcut plângere penală împotriva premierului.„Domnul Iulian Dumitrescu a ieșit din muțenie atunci când am declanșat cel mai dur atac la adresa PSD. Îl astept sa exprime opinii critice fata de PSD, fata de clica lui Dragnea si a camarilei sale, îl aștept să fie la fel de vocal față de abuzurile Guvernului”, declara Ludovic Orban în acea perioadă. În ceea ce privește votul, senatorul s-a apărat și a spus că este o eroare de soft. „Nu am fost în sală, nu am semnat de primire şi nu a luat nimeni cartela mea acolo. Eu eram lângă Parlament când m-au anunţat colegii. Toată lumea era şocată. Softul a dat o eroare. Cei de la Departamentul Tehnic au spus că nu pot să-şi explice eroarea. Au spus că o să mai verifice”, declara Dumitrescu. Senatorul a adăugat că probabil „cineva îi vrea răul”.

În 22 mai, Iulian Dumitrescu, declara că nu este de acord și nu susține decizia lui Lodovic Orban de a depune plângere penală împotriva premierului Vioricăi Dăncilă, deoarece „plângerile penale nu pot fi armă politică, iar Orban nu s-a consultat cu partidul”.

