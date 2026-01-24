Orice model de analiză își are limitele sale, iar eu am ajuns acum într-un punct de blocaj logic. Deși fundamentele strategice ale interesului american pentru Groenlanda sunt evidente — securitatea arctică, noile rute comerciale și resursele minerale — logica actuală a președintelui Trump îmi scapă. Nu reușesc să identific motivul pentru care acordul actual cu Danemarca este considerat insuficient, cel din 1951, având în vedere că SUA exercită deja un control de facto asupra regiunii prin tratate existente (Acordul de apărare dintre Statele Unite și Danemarca privind Groenlanda, semnat pe 27 aprilie 1951, este documentul fundamental care reglementează prezența militară americană pe insulă).

Mai presus de toate, rămâne inexplicabilă decizia de a utiliza tarifele vamale ca instrument de presiune împotriva aliaților europeni pe acest subiect. Achiziția oficială nu pare a fi o urgență națională care să justifice tensionarea relațiilor diplomatice la acest nivel.