Dispariția unei minore a băgat în alertă Poliția Capitalei. Oamenii legii cer sprijinul populației pentru găsirea unei fete, care este minoră și care a plecat miercuri de la o adresă din sectorul 1. Fata nu a mai revenit până la ora actuală acasă.

Care sunt semnalmentele fetei

Oamenii legii au făcut publice și semnalmentele fetei. Ea are 16 ani, o înălțime de 1, 60 metri, are o greutate de 55 de kilograme. Fata are față ovală, par șaten și ten măsliniu. Poliția Capitalei îi roagă pe cei care au văzut-o sau pot da date despre aceasta să anunțe instituția sau să sune la numărul unic de urgență 112, potrivit digi24.ro.

Minore dispărute in luna iunie din municipiul Brașov

Dispariția minorelor este un fenomen care nu este unul izolat. El se află în atenția Poliției Române. De exemplu, la mijlocul lunii iunie, două minore din municipiul Brașov au fost date dispărute. Mama lor a anunțat că fetele au plecat cu o zi înainte de acasă și nu s-au întors. Minorele au 15, respectiv 12 ani.

Polițiștii au fost sesizați de dispariția lor de către mama minorelor, care a declarat faptul că, cele două fiice ale sale au plecat de la domiciliu la data de 24.06.2020, în jurul orei 22.00.

Minora în vârstă de 15 ani are înălțime de 1,65 m, greutate de 56 kg. Ea are păr roșcat, ochi căprui, constituție corpolentă, fără semne particulare. La momentul plecării, ea purta pantaloni de culoare neagră iar avea asupra ei telefonul mobil și carnetul de elev.

Minora în vârstă de 12 ani avea o înălțime de 1,53 m, greutate 45 kg, păr șaten, ochi căprui, constituție slabă. La momentul plecării purta blugi de culoare neagră, bluză de culoare portocalie cu mânecă lungă, teniși sport de culoare gri. Avea asupra sa telefonul mobil și carnetul de elev.