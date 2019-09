Înca o românca face furori în lumea tenisului. La doar 19 ani, împliniți în iunie, Bianca Andreescu (locul 15 WTA) s-a

impus în finala US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului.

Sâmbata noaptea, sportiva născuta în Canada a îngenuncheat-o pe legendara Serena Williams (8 WTA), în două seturi, scor 6-3, 7-5. Performanța este fabuloasă, ținând cont de faptul că Bianca a participat pentru prima dată

la turneul de la New York.

„Sunt mândră de modul în care am jucat”

„E greu de explicat, de descris în cuvinte, am muncit din greu pentru a ajunge aici, anul acesta a fost ca un vis devenit realitate, faptul că am putut să urc pe această scenă împotriva Serenei, o legendă, este minunat. Nu a fost simplu deloc, am încercat sa pasesc pe teren si sa nu ma concentrez pe adversara, sunt mândra de modul în care am jucat”, a declarat Andreescu, sufocată de emoția unui succes colosal.

Bianca reprezintă Canada, dar n-a ascuns niciodata faptul că este româncă. Vine în țară de câte ori are ocazia și, paradoxal, deși s-a născut în „Țara Frunzei de Arțar”, a început să joace tenis în România. Nicu și Maria, părinții noii senzații din tenisul mondial, au plecat în Canada în 1996.

Mama a revenit în România

Tătăl, inginer, a găsit un loc de muncă bine plătit, iar mama a renunțat la un post mulțumitor profesional și financiar la o bancă din țară. Bianca s-a născut pe pământ canadian, în 2000. Deși duceau o viață îndestulatoare în Canada,

membrii familiei Andreescu au decis ca Maria să se întoarcă în România, în 2005, pentru a încerca să puna bazele unei afaceri.

În plus, mama Biancai își dorea ca fata să înceapă școala în sistemul de învățământ din țară. După cinci ani în care lucrurile nu au mers așa cum și-a dorit, Maria Andreescu a revenit în Canada. Însă, în timpul petrecut în România,

Bianca a început o activitate ce avea să-i schimbe viața profund.

Tânăra a luat câteva lecții de tenis pe zgură, la Pitești, coordonată de antrenorul Gabriel Hristache și a dovedit că are calități. Așa că fata a continuat să se dezvolte în Canada. „Cred că, pentru Bianca, a fost mai bine așa, având în vedere implicarea zero pe care statul român o are pentru a crește sportivi”, spune primul antrenor al câștigătoarei de la US Open.

A înfruntat România în Fed Cup

La începutul anului trecut, Bianca a venit în țară, cu reprezentativa de Fed Cup a Canadei, pentru a întâlni România. Sportivele „tricolore” aveau sa se impună cu scorul de 3-1. La acea vreme, Andreescu era o necunoscută în tenis și

se afla pe locul 173 WTA. Începând de astăzi, ea va privi de sus lumea tenisului pentru ca a urcat pe poziția a 5-a în ierarhia mondială.

Și-a depășit idolul

După un an senzațional, în care s-a mai impus la Indian Wells și Rigers Cup, Bianca Andreescu se va afla, începând

de astăzi, pe locul al 5-lea. Ea o va depăși pe Simona Halep, care a căzut pe poziția a 6-a, după ce a fost eliminată

în turul al 2-lea de la US Open.

Bianca a recunoscut de câte ori a avut ocazia că sportiva din Constanța este idolul său. După succesul de la New York, Andreescu a pus mâna pe un cec în valoare de 3,85 milioane de dolari.

Vine în țară în fiecare an

Maria și Nicu Andreescu și-au susținut fiica la finala de la US Open. Părinții Biancăi i-au făcut galerie fetei și la final au felicitat-o cu lacrimi în ochi în momentul în care proaspăta câștigătoare a urcat în loja lor.

„A fost o călătorie lungă”

„Anul trecut nu a fost ușor pentru mine, eram afectată de accidentări. Am fost decisă să nu renunț și vreau să mulțumesc echipei mele pentru ca mi-a rămas alături. Am continuat să cred în mine și să muncesc. Nu le pot mulțumi suficient părinților mei pentru tot ce au făcut pentru mine. A fost o călătorie lungă. Poate nu atât de lungă pentru că am doar 19 ani, dar a fost greu. Le mulțumesc și haideți să continuăm!”, a fost mesajul pe care l-a transmis

Bianca la final.

În timpul participării la US Open, Bianca a acordat un interviu în limba româna pentru televiziunea RTVNY. Jucatoarea de tenis a povestit ca a pus bazele pasiunii sale în țara nataă a părținilor. „Părinții mei sunt din România, dar au venit în Canada acum 20 de ani. Toată familia mea este în România. Eu încerc să ajung acolo în fiecare an să îi

văd. Cred că ce am luat din România este pasiunea mea pentru sportul ăsta”, a afirmat Andreescu.

„Suntem mândri, suntem români în primul rând, dupa aceea canadieni… Suntem foarte mândri că are susținători și în România și în Canada. În Canada, federația a ajutat-o foarte mult, a ajutat-o cu antrenor, cu facilități… nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi rămas în România”, afirma Nicu Andreescu, într-un interviu acordat pentru Digi Sport.

