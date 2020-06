Frumoasa asistentă de la Antena 1 este la un pas de a intra în depresie după ce tot scandalul s-a amplificat, ea ajungând să primească amenințări cu moartea, pe care le-a făcut și publice.

Dar Emily se ține tare și le dezvăluie fanilor ei cu ce își ocupă timpul pentru a trece mai ușor peste această perioadă.

Emily Burghelea a fost amenințată cu un proces monstru din cauza informaților divulgate, dar și cu moartea. Asistenta trece prin clipe foarte grele, iar singurul lucru care o menține sănătoasă din punct de vedere mental este cititul. Asistenta recunoaște că a început să citească foarte multe cărți de dezvoltare personală în această perioadă.

„Sinceră să fiu, sunt puțin răvășită. Asta nu înseamnă că voi ceda vreodată. Sunt pe poziții, pregătită, oricât de multe ar fi părțile prin care încearcă ei să mă facă să cedez. Dar voiam să vă zic ce fac eu când sunt așa… puțin deprimată. Ascult cărți audio de pe YouTube, de dezvoltare personală.

Am una care este favorita mea. Cred că am ascultat-o de 20 de ori. Te liniștește, îți dă curaj, îți dă putere. Dacă aveți nevoie noaptea înainte să vă culcați. Cartea se numește ”Jocul vieții și cum să-l joci”. Te învață regulile vieții, cum să acționezi în anumite situații”, a spus Emily Burghelea pe Insta Story.

Emily Burghelea a mărturisit că ar fi fost amenințată cu moartea. A primit zeci de apeluri de la un apelant ascuns, iar când s-a decis să răspundă a încremenit.

„Pe lângă ce se întâmplă acum, eu am primit niște telefoane de la un număr ascuns. La unul dintre ele am răspuns și cineva mi-a spus că o să fiu îngropată de vie. Cu ce o să fiu îngropată de vie? Cu asta? Cu ce faceți voi aici? Niciodată! Așteptați dovezile! Eu am știut foate bine cu cine mă pun: cu experții în manipulare. Dar… din păcate, manipularea de astăzi a fost foarte ieftină. Cine a reușit să vadă, vede! Cine nu… o să fie convins diseară”, a spus Emily Burghelea, conform Cancan.