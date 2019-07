La doar 24 de ani argeşeanul Sebi David ajunsese de nerecunoscut şi fanii i-au reproşat acest lucru. Prin urmare, cântăreţul a declarat război kilogramelor în plus, nu puține la număr. Ajungând să cântărească 105 kilograme, interpretul de muzică populară Sebi David a luat măsuri.

„Pot spune că sunt un tip perfecţionist şi întotdeauna mi-a plăcut felul în care arăt, însă la un moment dat am depăşit măsura, iar fanii mei au semnalat şi ei acest lucru. Atunci am decis că este momentul să mă transform. Pot să spun că am slăbit 25 kg în 5 luni. Mi-am dorit să mă simt bine cu mine însumi şi să arăt bine în acelaşi timp”, a declarat, pentru Evenimentul zilei, Sebi David.

„Nu a fost un regim drastic. Pur și simplu m-am bazat pe legume şi fructe. Mâncam o bucată de carne şi un bol de salată verde, de exemplu. Am eliminat dulcurile pe care le cumpăram, îmi făcea mama prăjituri în casă. După orele 18:00 nu mai mâncam absolut nimic, beam apă plată şi dacă mi se făcea foame lucram cu psihicul deoarece eu cred că toate pleacă de la psihic”, a mai povestit solistul.

Sebi David a filmat un videoclip in Muzeul Golesti



Interpretul argeșan de muzică populară a lansat în urmă cu puțin timp un nou videoclip la melodia „Hai la joc la joc”, care are o poveste specială pe care o puteti citi in continuare.

„Mi-am dorit sa creez această piesă energică din toate punctele de vedere. Piesa am realizat-o eu, atât linie melodică cât și versuri. Mi-a luat 6 luni, am avut o echipă mare care s-a ocupat ca totul să iasă wow. De la ansamblul de dansuri, până la echipa cu video, protagonista, orchestrația.

Am filmat într-un loc superb, unul dintre cele mai mari muzee din țară, Muzeul Golești, cu o istorie fabuloasă. A fost muncă multă, dar a ieșit ceva pe masură. Ceea ce vedeți este creația mea, de la versuri până la videoclip, eu am venit cu ideeile”, ne-a marturisit Sebi David.

