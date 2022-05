A 77-a zi de război. Trădătorul de la Harkov. Primul soldat rus judecat pentru crime de război. 103 cehi se înrolează în Forțele Armate ale Ucrainei. VIDEO/UPDATE

UPDATE 16: Soțiile a doi apărători de la uzina siderurgică Azovstal se întâlnesc cu Papa Francisc și îi cer să intervină pentru salvarea partenerilor lor de viață.

„I-am spus Papei despre soții noștri, despre soldații răniți, despre morții care nu pot fi îngropați. I-am cerut ajutorul”, a declarat una dintre soții, Yuliia Fedosiuk, potrivit CNN.

UPDATE 15: Ucraina nu-și face publice pierderile generale din luptă. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, până la 3.000 de soldați ucraineni au fost uciși și până la 10.000 au fost răniți până la jumătatea lunii aprilie.

UPDATE 14: 501 militari ai Gărzii Naționale au fost uciși în războiul din Rusia.

Oleksii Nadtochyi, șeful operațiunilor din cadrul direcției principale a Gărzii Naționale, a declarat că 1.697 dintre militarii lor au fost răniți.

Garda Națională este o forță militară care face parte din Ministerul Afacerilor Interne.

UPDATE 13: Președintele ceh aprobă ca 103 cehi să se înroleze în Forțele Armate ale Ucrainei.

Milos Zeman a dat aprobarea oficială pentru 103 cetățeni ai țării care doresc să se înroleze în Forțele Armate ale Ucrainei, a declarat purtătorul de cuvânt Jiří Ovčáček. Premierul Petr Fiala trebuie să co-semneze decizia.

UPDATE 12: Rusia se confruntă cu cea mai mare contracție economică de după anul 1994. Scăderea PIB-ului Rusiei în anul 2022 ar putea ajunge la 12%, potrivit Bloomberg, care a citat surse anonime din guvernul rus.

UPDATE 11: Un lider separatist pro-rus spune că, din informațiile sale, la uzina Azovstal nu mai sunt civili. În consecință, „mâinile unităților noastre nu mai sunt legate”, a declarat Denis Pușilin, liderul autoproclamatei Republici Populare Donețk, citat de agenția de presă Tass.

