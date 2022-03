Sursă: Palinchak | Dreamstime.com

Scandalul din familia Biden: Cum au „îngropat” trusturile de presă știrile despre afacerile ciudate ale lui Hunter Biden

Cândva, era o rutină faptul că rapoartele despre președinte publicate de The New York Times să conducă aproape fiecare program de știri. Nu mai este cazul, cel puțin sub președintele Joe Biden. The Times a publicat o poveste în care se aruncă o privire asupra anchetei în desfășurare a Departamentului de Justiție asupra fiului lui Biden, Hunter, și despre modul în care un juriu colectează încă mărturii și înregistrări ale martorilor cu privire la afacerile sale în străinătate.