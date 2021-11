99,9% din programul de guvernare e finalizat: UDMR este marele câștigător al discuțiilor din alianță. SIIJ se desființează

UPDATE 2: Kelemen Hunor a anunțat că acordul politic pentru coaliția dintre cele trei partide va fi semnat luni, iar la consultările cu Klaus Iohannis se va merge cu o singură propunere de premier, cu acordul politic și programul de guvernare.

Kelemen Hunor a mai spus că nu s-a stabilit, momentan, ce partid va da primul premierul, însă UDMR nu va participa la această discuție pentru că a făcut un „compromis” de a se retrage de la rotația prim-miniștrilor.

Kelemen Hunor: „Am reușit să păstrăm portofoliile”

„România are nevoie de o guvernare mai stabilă și mai lungă. Nu vreau să intru eu în speculații (n.r. dacă va rezista coaliția în cauză și după anul 2024). Noi încercăm să schimbăm nivelul de încredere, și structura dialogului.

Eu am spus, în ședință, că trebuie să păstrăm portofoliile. Am reușit. Ce să regret? Că am reușit să păstrăm portofoliile?

(Va fi demisă Anca Dragu?) Nu am discutat astăzi despre șefii celor două camere. Nu am discutat, e posibil, dar nu am discutat așa ceva”, a mai spus președintele UDMR.

UPDATE 1: Marcel Ciolacu: „Am finalizat programul de guvernare, acordul politic, cele două variante în care PSD are prim-ministru și PNL-ul la fel.

PSD ia mai multe ministere, dacă primul premier va fi liberal

(n.r. Referitor la ministere), sunt detalii pe care le vom anunța atunci când vom avea o hotărâre. Dacă iese PNL-ul cu premier, atunci PSD va avea mai multe ministere.

Domnul Ciucă are un mandat ca el să fie prim-ministru. Eu am un mandat asemenea. Deciziile se iau în interiorul partidului. Până luni, când vom merge la Cotroceni, vom lua aceste decizii și vom merge cu o singură variantă. Am avut niște negocieri, am echilibrat anumite lucruri în raport de forțe. Până când ajungem la Cotroceni, la consultări, vom merge cu o singură propunere.

Marcel Ciolacu: Nu se impun noi taxe în România

(Creșterea pensiilor cu cât a rămas?) Pachetul social a rămas cel stabilit – sunt și surse de finanțare. Vor veni toate explicațiile exact de unde vin sursele de finanțare. Nu vor exista taxe noi. Pe lângă acest pachet social, din punctul nostru de vedere, vom încerca să închidem cu 7% investiții pe anul viitor – e o premieră pentru România. Până acum există un capitol de excepții în Codul fiscal, nu există taxe noi. Cred că este normal într-o țară să nu fie excepții. Să fie reguli foarte clare astfel încât să nu mai intervină niciodată Executivul pe excepții.

(Min. Dezvoltării rămâne la UDMR?) Din punctul meu de vedere, există această constantă în care, în ambele variante, Ministerul Dezvoltării rămâne la UDMR.

Știre inițială: Premierul propus de PNL, Nicolae Ciucă: „Am finalizat programul de guvernare, în procent de 99,9%. Acum se recitește. Am finalizat acordul politic, am finalizat partea de conținut a Guvernului pe cele doua variante – una cu premier PSD, una cu premier PNL – si urmează sa ne revedem mâine și să continuam negocierile pe celelalte capitole astfel încât până mâine seară să închidem tot.

SIIJ se va desființa până la finele lunii martie

(Ce a rămas neterminat?) Este vorba despre a-l revedea si a face corecțiile necesare. Altfel, s-a închis și capitolul pe Justiție. S-a luat decizia ca până la 31 martie, SIIJ sa fie desființată si ulterior sa se înființeze o structură care sa respecte directiva CJUE și prevederile MCV. Nu vorbim despre reînființarea aceleiași instituții.

A fost o decizie luată în consens, cu toți membrii care au participat astăzi la negocieri de la toate formațiunile politice.

Ministerul Dezvoltării rămâne la UDMR

(Unde avem consens pe ministere?) Nu mai sunt ministere discutate. Nu vi le pot spune până când nu avem o decizie. (Rămâne Dezvoltarea la UDMR?) Dacă rămâne Dezvoltarea la UDMR? Rămâne, în coaliție, așa cum v-am comunicat și ieri, toate partidele care au fost astăzi la negocieri. Conținutul pe ministere la nivelul Guvernului va fi comunicat după ce finalizăm.

S-au soluționat. Nu pot să vă spun acum (împărțirea ministerelor) pentru că în momentul în care se va lua decizia care va fi premierul care va conduce Guvernul… Nu pot să vi le spun acum.

(UDMR a spus că rămâne la guvernare dacă ia Dezvoltarea, asta înseamnă că rămâne la UDMR, având în vedere că ați spus că este aceeași structură). Ați estimat foarte bine.”