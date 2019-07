Evenimentul a avut un simbolism aparte, pe fondul problemelor cu care se confruntă regimul islamist iranian de la Teheran, atât pe plan intern, cât și extern: economia scade constant, tensiunile cu SUA cresc, iar statele europene se străduiesc să-și țină promisiunile referitoare la comerț și investiții, în ciuda unor noi sancțiuni impuse de administrația Trump.

Lucrările la complexul Ashraf-3 au început în 2016, după ce grupul disident Mujahedin-e Khalq, mai cunoscut sub denumirea prescurtată MEK, care se declară a fi principala forță de opoziție la adresa regimului din Iran, dar și cea mai importantă voce care dorește un nou guvern democratic în Teheran – a fost evacuat din ultimele două baze pe care le-a avut, mai întâi din Camp Ashraf în Irak și apoi din Camp Liberty, tot în Irak, pe care locuitorii îl numeau Ashraf-2.

Lucrările sunt în curs de desfășurare, dar Ashraf-3 arată deja ca un orășel foarte bine păzit, care găzduiește peste 3.000 de disidenți. Baza dispune de parcuri, săli de conferință, restaurante și piscine.

Grupul de exilați iranieni a devenit foarte cunoscut după alegerea președintelui Trump. Anul trecut, acesta a scos S.U.A. din acordul nuclear privind Iranul, semnat în 2015, iar mulți dintre consilierii săi de securitate și de politică externă au legături cu mișcarea de rezistență.

Printre americanii care vor participa la evenimentul de sâmbătă se numără: fostul primar al orașului New York, Rudy Giuliani, consilier juridic al domnului Trump; Congresmanul Lance Gooden din Texas, Republican; fostul candidat la funcția de vicepreședinte și senator Joe Lieberman; fostul guvernator al statului New Mexico și Secretar american pentru energie Bill Richardson; și generalii în retragere James Conway, George Casey și David Phillips.

