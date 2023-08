9 producții cinematografice în care poate fi admirat Palatul Versailles de lângă Paris

Renumitul Château de Versailles primește anual milioane de turiști dornici să descopere această faimoasă operă arhitecturală care împlinește 400 de ani chiar în anul 2023. Reședință a regilor Franței și locație în care s-au adoptat decizii istorice relevante pentru politica europeană, Palatul Versailles este una dintre locațiile alese pentru filmări în cazul multor producții din lumea cinematografică, de obicei acelea care tratează subiecte legate de istorie.

Pentru că filmele rămân cele care prezintă cel mai amănunțit această locație de lângă Paris, prezentăm mai jos 9 producții cinematografice în care poate fi admirat Palatul Versailles, deși cea mai puternică experiență poate fi trăită în cadrul unei vizite reale, pentru a putea explora întregul complex.

Jeanne du Barry (2023)

Cu Johnny Depp în rolul lui Ludovic al XV-lea, Jeanne du Barry este o dramă istorică impresionantă, recent lansată în cinematografe. Filmul este scris, regizat și produs de Maïwenn, care interpretează și rolul protagonistei – o tânără săracă ce reușește să ajungă în înalta societate, devenind amanta oficială a regelui Franței.

The King’s Daughter (2022)

Un alt actor celebru, Pierce Brosnan, joacă în rolul unui rege – de această dată, Ludovic al XIV-lea. Producția bazată pe romanul din 1997 intitulat The Moon and the Sun a primit permisiunea de a fi filmată pe tot terenul de la Palatul Versailles.

Farewell, My Queen (2012)

Sala Oglinzilor, poate cea mai celebră cameră din Palatul Versailles, găzduiește una dintre scenele acestei drame franceze care ilustrează perioada domniei Mariei Antoinette, soția lui Ludovic al XVI-lea. Cea mai mare parte a filmului a fost filmată de altfel la Versailles.

Midnight in Paris (2011)

Grădinile și interiorul Palatului de la Versailles sunt locații alese pentru cadrele acestui film scris și regizat de Woody Allen. În rolurile principale: Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Léa Seydoux, Corey Stoll, Tom Hiddleston.

Marie Antoinette (2006)

Un lungmetraj foarte apreciat de public și critici, acesta a fost filmat atât la Palatul Versailles, cât și în alte locații asemănătoare din Franța. Producția scrisă, co-produsă și regizată de Sofia Coppola o prezintă în rolul reginei Maria Antoaneta pe actrița Kirsten Dunst.

The Affair of the Necklace (2001)

În acest film apare inclusiv faimoasa Sală a Oglinzilor, dar sunt prezentate în toată splendoarea lor și grădinile Palatului. Filmul este foarte relevant pentru a înțelege inclusiv una dintre cauzele care au condus la scăderea încrederii în monarhie și au deschis calea spre Revoluția Franceză.

Dangerous Liaisons (1988)

Câștigând Premiul Oscar pentru cel mai bun design de producție, lungmetrajul bazat pe un roman francez din anul 1782 a fost filmat la Théâtre Montansier, un teatru aflat în imediata apropiere a Palatului de la Versailles, locație inaugurată de Ludovic al XVI-lea și Maria Antonieta.

A Little Romance (1979)

Un alt film premiat cu Oscar (pentru cea mai bună muzică originală) este o comedie americană cu Laurence Olivier și Diane Lane. De această dată, grădinile Palatului de la Versailles sunt locul perfect pentru o întâlnire ce va porni o puternică poveste de dragoste.

Funny Face (1957)

Iată și un film de aproape 70 de ani în care farmecul locațiilor din Versailles își face simțită prezența. În rolul principal – celebra actriță Audrey Hepburn.