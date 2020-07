Prin urmare, „cand clientii intreaba care laptop sau care brand de laptopuri este mai bun, nu le oferim un raspuns la intamplare. Le dam o lista – un set de criterii pe care oricine ar trebui sa le aiba in vedere inainte de a comanda un echipament IT nou.”

Laptop HP ProBook 470 G5 (Procesor Intel® Core™ i5-8250U (6M Cache, up to 3.40 GHz), Kaby Lake R, 17.3″ FHD, 8GB, 1TB HDD @5400RPM, nVidia GeForce 930MX @2GB, FPR, Win10 Pro, Argintiu) = 3369 lei

Laptop Apple MacBook Pro 16 Retina (Procesor Intel® Core™ i7-9750H (12M Cache, up to 4.50 GHz), Coffee Lake, 16″, Retina, Touch Bar, 16GB, 512GB SSD, AMD Radeon Pro 5300M @4GB, Mac OS Catalina, Layout INT, Gri) = 12299 lei

Cumperi un laptop in 2020? Iata la ce sa fii atent

1. Dimensiunea ecranului

In functie de ce vei face pe laptop, poti sa alegi un model cu ecran mai mic (de 11 – 13 inch) sau un laptop cu ecran mai generos – 15 sau chiar 17 inch. Daca portabilitatea este prioritara, mergi pe prima varianta.

2. Calitatea ecranului

Avand in vedere ca te vei uita la ecranul laptopului aproape in fiecare zi, este important ca acesta sa aiba o calitate cat mai buna. Gandeste-te daca vrei ca viitorul laptop sa aiba un touchscreen, sa fie 2 in 1 (transformabil), sa fie cu ecran neted sau glossy. Ecranele Glossy determina reflectii, care nu sunt de dorit daca vei folosi laptopul pentru jocuri.

Laptop Gaming Asus ROG Strix G731GT-AU004 (Procesor Intel® Core™ i7-9750H (12M Cache, up to 4.50 GHz), Coffee Lake, 17.3″ FHD, 8GB, 512GB SSD, nVidia GeForce GTX 1650 @4GB, Negru) = 4289 lei

Laptop Asus VivoBook X512DA-EJ173 (Procesor AMD Ryzen 5 3500U (4M Cache, up to 3.70 GHz), 15.6″ FHD, 8GB, 512GB SSD, AMD Radeon Vega 8, Gri) = 1999 lei

3. Calitatea tastaturii

Acest lucru este cu atat mai important cu cat vei scrie mult la laptop sau te vei juca intens. Alege o tastatura confortabila, cu taste placute la atingere. Asigura-te ca tastatura are backlit, ca sa poti sa o folosesti si pe lumina obscura.

4. Puterea procesorului

Daca te gandesti la performanta laptopului (si ar trebui sa faci acest lucru), incepe cu puterea procesorului. La evoMAG gasesti o multime de configuratii – de la cele slabe, echipate cu procesoare Celeron sau similare, pana la laptopuri extrem de puternice, cu procesoare intel core i7 sau i9, ultimele generatii.

Intel core i3 si i5 sunt in general procesoare de mijloc. Core i7 sunt pentru cei care nu vor compromisuri in materie de performanta.

Laptop Huawei MateBook X Pro (Procesor Intel® Core™ i5-8250U (8M Cache, up to 4.60 GHz), Whiskey Lake, 13.9″ 3K, Touch, 8GB, 512GB SSD, nVidia GeForce MX250 @2GB, Win10 Home, Gri) = 6400 lei

5. RAM

Urmatorul lucru pe care trebuie sa-l verifici este memoria RAM. Daca pana de curand te multumeai cu 4 GB RAM, azi lucrurile stau diferit – cu cat mai mult, cu atat mai bine. Totusi, din nou, raporteaza-te la ce intentionezi sa faci pe laptop si ce putere de calcul iti trebuie. Mai mult RAM iti permite sa rulezi mai multe aplicatii simultan si sa accesezi rapid datele.

6. Stocare

Gandeste-te daca vrei un HDD sau un SSD. Mai nou, gasesti usor configuratii de laptopuri puternice, echipate atat cu HDD (pentru stocarea datelor), cat si cu SSD (pentru viteza de acces).

7. Placa video

Cardul video este critic, in special daca vrei un laptop gaming. Daca laptopurile cu performante video vin cu placi dedicate, laptopurile de buget au doar placa video integrata.

Laptop 2in1 Dell Inspiron 5491 (Procesor Intel® Core™ i7-10510U (8M Cache, up to 4.90 GHz), Comet Lake, 14″ FHD, Touch, 8GB, 512GB SSD, nVidia GeForce MX230 @2GB, FPR, Win10 Home, Argintiu)4499 lei

In afara acestor 7 indicatori critici de care trebuie sa tii cont cand cumperi un laptop, este important sa te uiti si la autonomia bateriei, conectivitate, constructia generala, webcam, tastatura numerica.

