Sursă: Pixabay

5 sfaturi pentru curatenia de toamna pentru casa ta

Cu totii am auzit de curatenia de primavara, dar specialistii in sanatate sugereaza ca este necesar sa facem o curatenie temeinica in casa de doua ori pe an, a doua oara fiind in sezonul de toamna. Toamna este un moment foarte bun pentru a face curatenie generala in casa, pentru ca temperaturile din exterior scad, pornim caldura in casa, iar ferestrele raman inchise. Acestea sunt conditii favorabile care fac ca germenii si murdaria sa se dezvolte pe suprafete si covoare.