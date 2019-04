5 G - Instrument pentru controlul în masă? Ipoteza lansată de un jurnalist

Într-o postare pe Facebook, jurnalistul Cristian Niculescu face o serie de precizări cu privire la tehnologia 5 G și la cum aceasta poate ajunge un instrument care va perfecționa contorul în masă. De asemenea, acesta mai evidențiază cum noile tehnologii au dus la apariția unor arme letale





„Când l-au arestat pe Assange am pomenit timid despre 5 G, ca instrument care va perfecționa controlul în masă. E mai mult decât atât. Întotdeauna noile tehnologii au fost folosite și pentru control sau distrugere. Inventarea radioului nu a însemnat doar un salt enorm pentru presă, prin transmiterea informației în timp real pe tot globul, ci și declanșarea unei încărcături explozibile prin unde radio. Să ne amintim că întâi a fost bomba atomică și abia apoi centralele nucleare. Astea sunt fapte, nu teoria conspirației. Știința și invențiile sunt folosite negativ de oameni care vor să domine sau să elimine alți oameni.

Cam așa e și cu mult promovata tehnologie 5 G și nu vedem asta doar dacă nu vrem sau nu ne permite inteligența. 5 G ar putea să ne omoare. Aurélien Barrau, cel care o spune printre primii, nu e un neica-nimeni. Este un cuoscut astrofizician francez, specializat in fizica astroparticulelor. Lucrează la Laboratorul de Fizică și Cosmologie Subatomică din Grenoble (LPSC. Este profesor la Universitatea Grenoble-Alpes și membru al Comitetului Național pentru Cercetare Știintifică, secțiunea Fizică Teoretică. A colaborat cu Institutul de Studii Avansate de la Princeton și Institutul de Fizică Teoretică din Canada.

Mai jos, traducerea postării lui de pe FB:

„Deci ne pregatim pentru reteaua de telefonie 5G. Activ. Cu frenezie si nerabdare! Vom monta nenumarate antene, le vom distruge pe cele vechi, vom innoi totul. Acesta este arhetipul care duce la dezastru. Incapacitatea noastra structurala de a spune: e destul, nu avem nevoie, nici nu tanjim dupa aceasta placere inutila, respingem aceasta idee letala, conform careia tot ce este tehnologic posibil trebuie musai si pus in practica, doar de dragul purului consumism. Intrebarea nu este daca sa construim statii termale nucleare sau eoliene ca sa alimentam toate acestea.

Trebuie sa intelegem cum sa eliminam aceasta infatuare suicidara (aceasta sfidare a zeilor) de a crea nevoi materiale, care devin prioritare dezastrului nebunesc potrivit caruia ele functioneaza in mod necesar pentru existenta. Chiar si cu o sursa perfect “curata” de energie, efectul implementarii lor ar fi dramatic. Tehnologia 5G ucide. Nu din cauza efectelor undelor asupra sanatatii umane. Ci sub forma unei creatii artificiale a unei nevoi arbitrare, cu consecinte devastatoare. Deja am ucis 70% din ceea ce exista (fara a pune la socoteala incalzirea globala). Preferam viata sau viteza retelei mobile? Este (aproape) atat de simplu”.

LIVE VIDEO Simona Halep - Caroline Garcia se joaca ACUM. Meci istoric in Franta

Pagina 1 din 1