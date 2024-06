Actualitate Alegeri 2024, rezultate. Vlad Oprea, PNL, rămâne primar la Sinaia







Vlad Oprea, primar în funcție și prim-vicepreşedinte al PNL Prahova, a obținut al şaselea mandat în urma scrutinului de duminică. Din rezultatele centralizate până în prezent reiese că a obținit un procent de 47-48% din voturi.

Vlad Oprea, PNL, rămâne primar la Sinaia. Este la al şaselea mandat

Așadar, Vlad Oprea a mai câștigat un mandat în urma alegerilor locale: „Da, am un nou mandat. A venit numărătoarea din secţii, au venit rezultatele. Nu am adunat exact dar am obţinut în jur de 47-48%”, a transmis actualul primar.

Vlad Oprea a mai spus că rezultatele pentru Consiliul Local Sinaia sunt încă parțiale și nu se ridică la același nivel ca cele obținute pentru funcția de primar.

Reprezentanţi ai PSD Prahova au declarat că pe votul politic PSD câştigă, la Sinaia, alegerile pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Prahova, aceasta fiind pentru partid o premieră. Iar Vlad Oprea a câștigat în ciuda faptului că pe tot parcursul campaniei electorale a avut parte de scandaluri.

Vlad Oprea, PNL, rămâne primar la Sinaia. Este la al şaselea mandat. Sursa foto: Facebook

Primarul din Sinaia, implicat în mai multe scandaluri

Campania electorală a lui Oprea a fost marcată de scandaluri și dezvăluiri controversate. Este vorba despre dezvăluirile făcute de Recorder, care au publicat, sub titlul „Cartelul din Carpaţi”, o investigaţie despre proprietăţi deţinute de acesta prin interpuşi, inclusiv un castel în Franţa.

Investigația jurnaliștilor a mai arată despre licitații trucate și implicarea unei firme deținute de mama edilului în diverse afaceri. Potrivit investigației, Benjamin Gont ar fi un om de casa al edilului din Sinaia, implicat în diferite afaceri din centrul stațiunii. Pe numele lui ar fi fost achiziționat castelul din Franța.

Vlad Oprea a negat toate acuzațiile

Vlad Oprea a declarat că investigația Recorder, care a adus în prim-plan mai multe controverse legate de proprietățile și afacerile sale, „a apărut doar din cauza începerii campaniei electorale”.

Dezvăluirile despre afacerile și deciziile controversate despre primar nu sunt o noutate. Societatea civilă contestă vehement un proiect major al edilului: ridicarea unei parcări cu șapte etaje într-o zonă istorică a stațiunii Sinaia.

Prezența la vot la alegerile locale în orașul Sinaia a fost de 61,78 %, potrivit news.ro.