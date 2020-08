Va fi pericol ridicat de inundații pe râurile din vestul și centrul țării. Izolat, va ploua și în regiunile sud-estice.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22°C în Dealurile de Vest și 33°C în Muntenia.

În Capitală, vor fi condiții de ploaie, vânt alert și maxime în jur de 33°C.

Luna august va fi normala termic in cea mai mare parte a tarii, cu exceptia Transilvaniei, unde temperaturile se vor situa usor peste mediile climatologice specifice perioadei. Cantitatile de apa vor fi excedentare aproape peste tot, ploile cele mai consistente urmand sa isi faca aparitia in zonele subcarpatice din sud, dar si in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura.

Prima jumatate a lunii august va fi si cea mai calduroasa, mai ales in prima decada urmand sa se mai inregistreze temperaturi de pana la 36-37 de grade Celsius in sudul extrem a tarii, in timp ce depresiunile din estul Transilvaniei si litoralul vor avea parte de temperaturi suportabile, de pana la 32 de grade Celsius (in majoritatea zilelor). Ploile se vor semnala doar in mod local si nu vor fi deosebit de importante cantitativ; sansele cele mai ridicate pentru aparitia averselor vor fi in vestul, centrul si in nordul teritoriului.

A doua jumatate a lunii august va aduce o serie de cicloni mediteraneeni care vor afecta cu precadere jumatatea sudica a tarii, prin averse de ploaie importante cantitativ, descarcari electrice, vijelii si izolat chiar si grindina. Ploile vor patrunde si in nordul teritoriului, insa intensitatea lor nu va fi la fel de ridicata precum in sud. Pe parcursul a 2-3 zile se pot acumula cantitati de apa de 70-80 de mm, urmand sa existe riscul pentru producerea unor inundatii localizate.

Din punct de vedere termic vremea se va raci in a doua parte a lunii august, iar temperaturile nu vor mai trece de pragul caniculei nici macar in sud. In interiorul arcului carpatic va fi chiar „racoare”, cu maxime de pana in 25-27 de grade Celsius in majoritatea zilelor.