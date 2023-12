22 Decembrie, 1989, ora 18.30. Momentul în care au fost condamnați la moarte 957 de români

Sursa: EVZ

Evenimentele din decembrie 1989 sunt și vor mai fi multă vreme de aici înainte un subiect de maxim interes pentru români. Asta, și pentru că în timp, încă de la începutul anilor `90, rând pe rând, la început câțiva, apoi din ce în ce mai mulți, astăzi, cei mai mulți dintre noi, am înțeles că una am crezut în acel decembrie și alta am trăit. Ieșirea oamenilor în stradă, mai întâi la Timișoara și mai apoi, în 21 decembrie, în București, a avut toate componentele unei explozii de furie la adresa unui regim dement, cel reprezentat de cuplul Nicolae și Elena Ceaușescu. Apoi, din ziua următoare, după fuga celor doi, moment în care practic regimul căzuse, s-a întâmplat ceva. M-am întrebat mulți ani, ce și când s-a întâmplat, care a fost momentul în care revolta revoluționară a fost înăbușită prin confiscare de către, avea să se vadă din ce în ce mai clar, autorii unei lovituri de stat, temeinic pregătită din exterior. Mi-am dat răspunsul clar, doar atunci când am citit o cronologie a acestor evenimente, întocmită acum mai bine de un an de procurorii militari. Am mai scris pe aceste subiect. Îl reiau, pentru că noi date certe au venit să-mi confirme că momentul în care revoluția a fost stopată, a fost acela în care mulțimea le-a strigat lui Ion Iliescu și acoliților săi „Fără comuniști!”. Noul scenariu, acela al „Diversiunii teroriste”, s-a soldat cu moartea a 957 de români.