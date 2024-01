1944, un alt an dezastruos pentru Axă! Cum s-a schimbat soarta celui de-Al Doilea Război Mondial

1944 – continuă dezastrul pentru Axă în Al Doilea Război Mondial! Ce evenimente majore au făcut ca Axa să piardă frontul din Carpați, Dunăre și Balcani?

Anul 1944 nu avea să fie nici el cel mai ușor pentru Axă. De fapt, doar Japonia mai era alături de Germania nazistă ca parte componentă a Axei. Bulgaria și România se apropiau de spectrul invaziei sovietice, partizanii făceau ravagii în Iugoslavia și Grecia.

Al Doilea Război Mondial. 1944 – debut pe frontul italian și debarcarea din Normandia

La 17 ianuarie 1944, debuta bătălia de la Montecassino, decisivă pe frontul italian. Germanii au fost înfrânți la 18 mai 1944, iar avansul aliat spre nordul Italiei nu va mai putea fi oprit. Deja URSS avea mână liberă de la englezi în contextul în care ar ocupa România, să facă ce va voi acolo.

La 27 ianuarie 1944, se ridică asediul Leningradului care începuse la 8 septembrie 1941. Trupele germane se retrag.

În primăvara anului 1944, după ce anterior în 1943, aviația americană bombardase rafinăriile de la Ploiești, Turnu Severin, București, Brașov și Ploiești cunosc un val de bombardamente devastatoare. SUA erau în război cu România din 1941, dar abia în 1943-1944, americanii au dat replica românilor. Bonbardamentele au accentuat criza României.

1944 – tentativa de lichidare a Fuhrerului, actul de la 23 august și insurecția din Paris

În 17 iulie 1944, Aliații ai încercat asasinarea feldmareșalului Erwin Rommel.În 20 iulie 1944, are loc conspirația lui von Staufenberg în care s-a încercat lichidarea lui Htiler care a eșuat. Vor urma epurări, Canaris și Rommel vor cădea victime acestor epurări.

La 23 august 1944, în România, are loc înlăturarea lui Ion Antonescu. Până la 31 august, Bucureștiul și până în septembrie, România erau curățate de naziști organizându-se ofensiva în Ardealul de Nord-Vest unde ungurii și germanii încearcă ultima rezistență. În 23 august 1944, are loc insurecția de la Paris, în care Rezistența franceză preia controlul la Paris. Tot în august 1944, are loc insurecția eșuată din Varșovia, dar e clar că puterea Reichului era în regres total,

1944 – ultimele atacuri cu rachete în Marea Britanie, Ofensiva din Ardeni, Bătălia Budapestei

Până la 25 octombrie 1944, teritoriul României era eliberat de trupele germane dim Ardealul de Nord-Vest. Naziștii se retrag în octombrie din Grecia și din Iugoslavia, regrupându-se în Statul Independent Croat. În octombrie 1944, sunt semnalate ultimele atacuri cu rachete balistice V-2 asupra Londrei.

În decembrie 1944, feldmareșalul Gerd von Runstedt comandă ultima ofensivă germană, ofensiva din Ardeni care se încheie pe 25 ianuarie 1945. Planul fusese conceput de Canaris și operațiunea fusese codată „Oul de Paște”. Ofensiva reușește să întârzie planurile Aliaților care debarcaseră în Normandia în iunie 1944, dar lipsa carburantului determinase abandonarea ofensivei. Gerd von Runstedt a zis atunci: „Idioților, nu vă mai rămâne decât să cereți pacea”, cu referire la Mareșalul Keitel, principalul lider militar al lui Hitler de la Berlin.

În ultimele zile ale anului 1944, începea Bătălia Budapestei sau Stalingradul de la Dunăre. Se va încheia în 1945, în februarie. Așadar, anul 1944, găsește Germania nazistă în defensivă, singura ofensivă din Ardeni neavând decât un succes limitat.