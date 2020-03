De unde și decizia secretarului american al Apărării, Mark Esper, de a suspenda toate mișcările forțelor americane, prevăzute peste tot în lume, pentru o perioadă de 60 de zile.

Această măsură se aplică și angajaților civili și familiilor militarilor care trăiesc cu aceștia din urmă în diferite zone peste hotarele americane, spre exemplu în Germania, Japonia sau Coreea de Sud.

„Această măsură a fost luată pentru a ajuta la prevenirea în continuare a răspândirii coronavirusului, a proteja personalul american și a menține pregătirea operațională a forțelor noastre”, a informat Pentagonul.

În total, aceste restricții se aplică celor 90.000 de militari americani care urmau să fie „dislocați sau relocați” în următoarele două luni.

Cu toate acestea, chiar dacă subliniază că această decizie „va avea un impact asupra exercițiilor, a desfășurărilor, a relocărilor și a altor mișcări ale forțelor”, Pentagonul specifică totuși că retragerea trupelor sale din Afganistan, care trebuie finalizată în termen de 135 zile de la semnarea acordului de la Doha cu talibanii, nu este, deocamdată, inclusă în noua directivă, scrie Opex 360.

Pe de altă parte, US Navy este ramura cea mai afectată a forțelor americane, cu 57 de cazuri de infectare, urmată de US Army, UA Air Force și US Marine Corps.

