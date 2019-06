150.000 de dolari pentru un viol. Așa rezolvă regizorul alungat de la ”Bohemian Rhapsody” problemele spinoase

Regizorul Bryan Singer a fost de acord să plătească 150.000 de dolari pentru a rezolva acuzaţiile potrivit cărora a violat un băiat în vârstă de 17 ani, în 2003. Dar mai are patru plângeri asemănătoare.





Singer, regizorul concediat al filmului "Bohemian Rhapsody", a fost acuzat de patru bărbaţi care pretind că ar fi avut relaţii sexuale cu el pe când erau minori. Într-o investigaţie care a durat 12 luni, jurnaliştii au stat de vorbă cu peste 50 de surse, inclusiv cu cei patru bărbaţi. Un individ a pretins că, la vârsta de 17 ani, a întreţinut relaţii sexuale cu regizorul în timpul unei petreceri din casa acestuia, în 1997. Altul pretinde că el şi Singer au avut relaţii sexuale în acelaşi an, la reşedinţa din Berverly Hills, pe când avea 15 ani. Ambii susţin că regizorul, care avea atunci 30 de ani, ştia că ei au vârste sub 18 ani şi, deci, erau sub vârsta de consimţământ unanim acceptată în California. Singer a fost concediat în timpul producţiei la filmul "Bohemian Rhapsody", în decembrie 2017. Directorii executivi au luat această decizie după ce tensiunile dintre Singer şi Rami Malek au început să se amplifice, cauzate de absenţele inexplicabile ale regizorului tot mai frecvente de pe platourile de filmare. Singer a negat acuzaţiile privind comportamentul neprofesionist şi pretinde că Fox i-a interzis să îşi îngrijească un părinte bolnav, precum şi să aibă grijă de propria sănătate. Bryan Singer a fost înlocuit de Dexter Fletcher pentru ultimele filmări la "Bohemian Rhapsody", dar este încă creditat drept regizor unic al filmului, conform regulilor Sindicatului Regizorilor Americani. Cesar Sanchez-Guzman a intentat proces în decembrie 2017 în care îl acuza pe regizor de agresiune sexuală în timpul unei petreceri pe iaht în Seattle. Singer neagă toate acuzaţiile, dar a fost de acord să îi dea 150.000 de dolari ca să își retragă plângerea.

