La data de 23 aprilie 2005 se lansa YouTube, siteul cu conținut video care avea să devină în doar câțiva ani un nume cunoscut în toată lumea. Primul filmuleț care a fost urcat i-a aparținut chiar lui Jawed Karim, unul dintre fondatorii siteului. A fost denumit „Me at the zoo” și are 19 secunde. Până în prezent a adunat peste 90 de milioane de vizualizări.

La scurt timp, YouTube a fost vândut către Google pentru suma de 1,65 miliarde de dolari. În prezent înregistrează peste 2 miliarde de vizite, lunar, ale utilizatorilor logați.