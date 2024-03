International 10 lucruri pe care nu le știați despre Chuck Norris. Actorul uimește chiar și la 84 de ani







Există mai multe lucruri pe care nu le știați despre actorul Chuck Norris. Unul dintre ele este acela că în copilărie acesta nu a fost atletic. Copilăria lui Norris nu a avut semne că el ar deveni vreodată o vedetă.

A fost hărțuit și tachinat din cauza etniei sale mixte de ascendență irlandeză și amerindiană Cherokee. Bullying-ul i-a alimentat dorința de a învăța arte marțiale. Așa se face că mai târziu a deschis un lanț de școli marțiale.

Printre elevii săi s-au numărat celebrități precum Priscilla Presley, Bob Barker, Marie Osmond și celebrul Steve McQueen. Norris a apărut în acel moment în Way of the Dragon, care a avut un succes masiv la box Office din Hong Kong.

Actorul și-a creat propriul sistem de arte marțiale

Actorul are de asemenea și o linie de blugi. Obosit de restricțiile întâlnite atunci când își făcea celebra lui lovitură circulară, Norris a adus un nou design pe piață. Blugii săi de acțiune sunt proiectați cu un gușon ascuns care permite o mișcare mai mare. El și-a creat de altfel și propriul sistem de arte marțiale.

Acesta se numește Chun Kuk Do, care se traduce din coreeană în sensul modului universal. Stilul său este un hibrid dintre artele marțiale coreene și americane. Nu a pierdut nicio luptă din 1968. Norris era un maestru al artelor marțiale și și-a folosit bine abilitățile în competiție. A concurat la karate zece ani, din 1964. Primii patru ani nu i-au fost ușori; a avut în total zece înfrângeri cu două egaluri.

Este autor de best seller

Nu a fost primul care a obținut titlul de Mare Maestru la Centura Neagră de gradul 8. Norris a clarificat lucrurile și a spus că descoperit că mai sunt doi cetățeni americani cu aceeași realizare. Nu i-au plăcut glumele cu Chuck Norris. Drept urmare a dat în judecată un american care a scris o carte cu glume care i s-au părut scandaloase.

Actorul face acte caritabile. El a fondat Fundația Kick Start care folosește artele marțiale pentru a ține copiii departe de abuzul de droguri și de presiunea colegilor. Este un autor de best seller. Cartea sa, Against All Odds, a ocupat fruntea topurilor pentru cea mai bine vândută autobiografie din New York Times.