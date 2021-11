10 lucruri pe care, cu siguranță, nu le știai despre Black Friday

Vinerea Neagră este celebrată în fiecare an și reprezintă ziua în care magazinele pun la reducere toate produsele existente în stoc. În acest an, marea majoritate a magazinelor online din România promit cele mai bune oferte pe 12 noiembrie, încă de la primele ore ale dimineții. Black Friday nu este destinată doar comenzilor online, reducerile fiind aplicate și în unele magazine fizice. Acest lucru duce și la violențe. Cel mai celebru caz este cel din 2008, când aproximativ 2.000 de cumpărători din Valley Stream, New York, au așteptat ore în șir în fața unui magazin local deschiderea acestuia. Oamenii au devenit nerăbdători și nervoși, iar din cauza îmbulzelii au dărâmat ușa. Din păcate, un angajat în vârstă de 34 de ani a fost călcat în picioare de clienții dornici să prindă cele mai bune oferte.

10 lucruri pe care nu le știai despre Black Friday

1. Black Friday nu este cea mai aglomerată zi în materie de cumpărături. Locul fruntaș este ocupat de sâmbăta dinaintea Crăciunului.

2. Poate vă întrebați de unde vine numele de Vinerea Neagră. Ei bine, într-un articol publicat de revista Time, în 2009, sintagma „Black Friday” ne este prezentată ca reprezentativă pentru anul 1960. Aglomerația din magazine după Ziua Recunoștinței a fost denumită astfel de către ziarele din Philadelphia.

3. Sensul utilizat astăzi a început să fie folosit în 1990 și făcea referire la comercianții cu amănuntul care ajungeau la profit, după ce inițial au înregistrat pierderi. Black vine de la cerneala neagră, care o înlocuia pe cea roșie folosită în cazul pierderilor.

4. Black Friday nu aduce mereu cele mai bune oferte ale magazinelor. Reducerile cele mai mari sunt în luna ianuarie, dar și atunci când brandurile sărbătoresc un anumit număr de ani de la deschidere.

5. Televizoarele, telefoanele și electrocasnicele sunt produsele care au cele mai bune oferte în ziua de Black Friday.

6. Nu în fiecare an se înregistrează aceleași vânzări. Marile branduri oscilează în preferințele clienților, așa că, de la an la an, vânzările sunt dominate de către alt magazin online.

7. Site-urile pică din cauza numărul foarte mare de cumpărători. Conform unei statistici, fiecare internaut pierde aproximativ o oră așteptând ca anumite pagini să se încarce.

8. Veniturile înregistrate de Black Friday sunt enorme, iar dacă ne raportăm la ele per cap de client, vorbim de peste 1.500 de dolari cheltuit de fiecare cumpărător.

9. Criza economică a dus la o scădere extrem de mare a vânzărilor din Vinerea Neagră. Acest lucru s-a întâmplat în 2008, când nu a fost mare înghesuială nici la numărul de angajați sezonieri pentru această perioadă aglomerată.

10. Black Friday este ziua care înregistrează cel mai mare număr de angajați. Conform statisticilor făcute publice, fiecare magazin sau firmă de curierat angajează între 100 și 3.000 de lucrători sezonieri.