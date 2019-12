1. Suntem dezrădăcinate. Călătoria mea şi poveştile altor fete refugiate din toată lumea, Malala

În Suntem dezrădăcinate, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace Malala Yousafzai nu spune doar povestea ei despre adaptarea la o nouă viaţă și dorul de casă, ci împărtășește și poveștile unor tinere pe care le-a întâlnit în timpul numeroaselor ei călătorii – tinere care şi-au pierdut familia, comunitatea și, adesea, singurul mod de viaţă pe care-l știau. În plină criză a migraţiei, în timp de război și conflicte izbucnite la graniţă, Suntem dezrădăcinate este un avertisment care amintește că fiecare dintre cei 68,5 milioane de oameni ce sunt strămutaţi în prezent reprezintă o persoană cu propriile sale speranţe și aspiraţii, care merită să trăiască în pace și să-i fie respectate drepturile universale.

2. Sapiens. Scurtă istorie a omenirii, Yuval Noah Harari

Acum 100.000 de ani, pe pămînt existau cel puţin şase specii de oameni. Astăzi există una singură: noi, Homo sapiens. Ce s-a întâmplat cu celelalte? Şi cum am ajuns să fim stăpânii planetei? De la începuturile speciei noastre şi rolul pe care l-a jucat în ecosistemul global pînă în modernitate, Sapiens îmbină istoria şi ştiinţa pentru a pune în discuţie tot ce ştim despre noi înşine, ne arată cum ne-am unit ca să construim oraşe, regate şi imperii, cum am ajuns să credem în zei, în legi şi în cărţi, dar şi cum am devenit sclavii birocraţiei, ai consumerismului şi ai căutării fericirii. De neratat!

3. Acasă. O istorie a vieţii private, Bill Bryson

Mulți dintre noi trăim în confortul propriilor locuințe fără să știm cum au ajuns să arate și să fie organizate așa cum sunt astăzi. Pornind de la această constatare, Bill Bryson descrie pe rând camerele și obiectele din ele și ne arată în tot atâtea povești captivante cum au apărut sau cum au evoluat. Astfel, baia constituie punctul de plecare pentru o istorie a igienei, dormitorul – pentru una a sexului sau a morții, bucătăria – pentru o istorie a alimentației și a comerțului cu mirodenii. Iar anecdotica volumului și detaliile picante despre viața privată a unor nume ilustre fac lectura cu atât mai savuroasă.

4. Să-mi trimiți un cuvânt din când în când. O poveste de dragoste și supraviețuire în Gulag, Orlando Figes

„Să-mi trimiți un cuvânt din când în când este extraordinara poveste de dragoste dintre doi tineri din Moscova, Lev și Svetlana. Despărțiți timp de paisprezece ani de al Doilea Razboi Mondial și de Gulag, ei au rămas credincioși unul altuia și au lăsat în urmă un uimitor monument închinat iubirii lor: 1.500 de scrisori, corespondența lor din perioada în care Lev s-a luptat să supraviețuiască în unul dintre cele mai faimoase lagăre de muncă ale lui Stalin. Așa cum arată această carte incredibilă, dragostea, dăruirea și speranța pot triumfa chiar și în vremurile și situațiile cele mai îngrozitoare.

5. Rătăcitorii, Olga Tokarczuk

Un anatomist olandez din secolul al şaptesprezecelea descoperă tendonul lui Ahile secţionîndu-şi propriul picior amputat. Inima lui Chopin călătoreşte clandestin spre locul odihnei veşnice, dusă la Varşovia de sora lui preaiubită. O femeie trebuie să se întoarcă în Polonia natală ca să-şi otrăvească iubitul din adolescenţă. Prin personajele sale şi poveştile lor, legate unele de altele printr-un fir narativ jucăuş-straniu şi plin de revelaţii, Rătăcitorii arată ce înseamnă să călătoreşti, să fii hoinar, un trup în continuă mişcare nu numai în spaţiu, dar şi în timp. De unde suntem? Pe unde am trecut? Unde ne ducem?… se întreabă întruna cel care călătoreşte. Romanul Rătăcitorii dă sensuri acestor întrebări.

6. Corespondență. Jurnale, Mihail Bulgakov, editia 2019

„Relația lui Bulgakov cu Stalin ne permite să înțelegem noile reguli ale unei comunicări politice depersonalizate… Istoria operelor lui Bulgakov este istoria luptei lui Stalin pentru puterea politică absolută. Iar una dintre cele mai tragice și mai utopice presupoziții ale lui Bulgakov a fost credința că motivația personală și cea politică ar putea coincide și că pe această bază comunicarea între două persoane ar fi posibilă oriunde și oricând.” (Ilona Kiss)

7. Flacăra, Leonard Cohen

Flacăra reuneşte în mod excepţional ultimele poeme şi texte ale lui Leonard Cohen, pe care el însuşi le-a strâns şi le-a pus în ordine spre sfârşitul vieţii. Volumul conţine şi o selecţie amplă din carnetele lui Cohen, incluzînd totodată textele unor cântece, bucăţi de proză şi ilustraţii, cărora el le-a conferit formă poetică de-a lungul întregii vieţi, oferind astfel o viziune intimă fără precedent asupra trăirilor unui artist şi gânditor unic.

8. Despre viitor, Martin Rees

Omenirea a ajuns într-un punct critic. Lumea în care trăim e tot mai instabilă şi într-o rapidă schimbare, confruntată cu riscurile existenţiale ale noului secol. Efectele, bune sau rele, sunt oricând posibile. Continuăm să gândim viitorul doar pe termen scurt, prin dezbateri sterile şi contradictorii, folosind o retorică alarmistă şi pesimistă. În această carte pe cât de succintă, pe atât de captivantă, omul de ştiinţă Martin Rees susţine că şansele omenirii depind decisiv de modul diferit în care vor fi abordate problemele zilei de mâine.

9. Istoria secretă a seniorului din Musashi, Junichiro Tanizaki

Terukatsu, fiul unui nobil japonez, trăieşte în izolare şi învaţă vechea artă a războiului. Într-o zi, face o descoperire care îi stârneşte o pasiune inexplicabilă: feţele fără nas ale războinicilor japonezi. Mulţi ani mai târziu, îl reîntâlnim pe Terukatsu matur, aliat al unei femei frumoase, la care râvneşte pe ascuns. Complotând cu ea, visând la graţiile nobilei doamne, el este mânat de un singur gând: dorinţa tainică de a-şi vedea stăpânul, un puternic daimyō, cu nasul retezat, în faţa frumoasei lui soţii chinuite de obsesia unei răzbunări stranii.

10. Naufragiul civilizațiilor, Amin Maalouf

Trebuie să li se dea atenţie analizelor lui Amin Maalouf: intuiţiile sale se dovedesc a fi predicţii, atât de mult pare să aibă preştiinţa marilor schimbări din Istorie. În această carte cuprinzătoare şi plină de forţă, el ni se arată ca spectator angajat şi gânditor, combinând istorisiri şi reflecţii, uneori povestind evenimente majore la care s-a întâmplat să fie unul dintre puţinii martori oculari, apoi asumându-şi rolul de istoric mai presus de experienţa sa personală pentru a ne explica prin ce derive succesive a trecut umanitatea de a ajuns în pragul dezastrului.

