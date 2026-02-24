HAI România! 🔴 Scandal uriaș cu #rezist. Useriștii provoacă și după aia se plâng







Lumea arde, politicienii se păruiesc în direct! Astăzi, în studioul Evenimentului Zilei, avem garnitură grea! Victor Ciutacu, Dan Andronic, Alecu Racoviceanu și Mirel Curea vin la masa discuțiilor pentru a diseca motivele pentru care am ajuns în acest punct de fierbere. Tensiunile din societatea românească nu mai pot fi ținute în frâu.

„Turul doi înapoi” nu mai este doar un slogan, ci o stare de spirit. Așa se explică ultimul incident petrecut într-un studio TV dintre un reprezentant #rezist și un adversar ideologic. Pe lângă fumigenele de la TV, discutăm și adevăratele mișcări de forță de pe scena publică: Bătălia pentru Justiție: Cine sunt candidații audiați azi la Ministerul Justiției pentru șefia DNA.

Scutul politic: Cum a fost respinsă moțiunea opoziției împotriva ministrului Oana Țoiu. 👇 Spune-ne părerea ta în comentarii: Cum vezi tu această polarizare extremă din dezbaterile publice? Cine poartă responsabilitatea principală? #PodcastEVZ #Scandal #VictorCiutacu #DanAndronic #AlecuRacoviceanu #MirelCurea #Justitie #PoliticaRomaneasca #Rezist