Monden ⁠Lora dezvăluie de ce a fost dată afară de la Next Star. Scandalul care i a pus capac







Lora a explicat care a fost motivul real pentru care contractul cu Next Star s-a încheiat brusc, chiar dacă ea era sub contract. Artista a spus și care a fost motivul pentru care reacția ei a fost destul de fadă în scandalul cu Ionuț Ghenu și Doinița Oancea.

Lora dă cărțile pe față

Artista a explicat cum a venit eliminarea ei din juriul de la emisiunea Next Star. ”Eram în juriu la Next Star, alături de Conect R și Pepe. Eram semnată pentru șase sezoane. Și după al cincilea sezon, chiar dacă și Conect R și Pepe aveau probleme în relațiile lor, dar mie când mi s-a întâmplat eu am fost dată afară. Mie mi s-a întrerupt contractul și am suferit foarte-foarte mult., am simțit că este o nedreptate și pentru mine era foarte important să mă vadă mama.

Era modul meu de a-i aduce bucurie. Să mă vadă că sunt bine. Ea urmărea emisiunea aia. Și pe mine m-a durut foarte tare că am fost dată la o parte. Deși era semnat că trebuia să mai fiu, am fost înlocuită. Dar persoanele care au spus chestii despre mine la alte două emisiuni de tabloid, și-au cerut iertare de la mine”, a povestit cântăreața.

Lora și Ionuț, la cuțite

De altfel, artista a precizat că la început, cei doi nu se înțelegeau deloc. ”De multe ori eu cu Ionuț am avut clinciuri. Ionuț era mereu nu. Eu eram înconjurată de oameni dadiști. Însă Ionuț nu a fost niciodată așa. El pentru mine era un om dificil. Nu a existat nici măcar o fantezie. Era o respingere reală.

Într-o zi ne-am dat seama că scopul este comun. Odată ce ne-am împrietenit. Apoi a urmat o vară fatidică, toată lumea divorța, se despărțea. Și eu am decis să divorțez. Iar în echipă am decis să fie liniște și așa ne-am împrietenit”, a mai spus Lora.