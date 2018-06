Voluntariatul îți completează experiența

Elev sau student, nu e prea devreme să aduni experiență în CV. Cea mai bună variantă este voluntariatul. Cât de mult contează la angajare voluntariatul, ne explică Anca Maria Băniță, communication manager la Let’s Do It, România!





Voluntariatul este extrem de important pentru CV, chiar dacă vorbim despre liceeni sau studenți. Nu e o vorbă în vânt, ci un adevăr care merită luat în considerare. Mai ales că atunci când vrei să te angajezi prima dată, angajatorul îți pretinde să ai experiență, în condițiile în care tu ești încă pe băncile școlii sau abia ai absolvit una. De ce e voluntariatul atât de bun?

Experiență de-a gata

„În timpul voluntariatului, tinerii acumulează o experiență valoroasă, din practică, o experiență ce poate fi considerată la fel de importantă ca cea acumulată într-un internship, de exemplu. Pe de-o parte, voluntariatul te crește la nivel de competențe și abilități. Noi avem, la Let`s Do It, România!, mai multe proiecte de voluntariat, cel mai recent fiind Let`s Get Green!, în care am implicat peste 129.000 de elevi din școli din toată țara într-o competiție ce a însemnat voluntariat desfășurat pe mai multe luni”, Anca Maria Băniță, communication manager la Let’s Do It, România! Împreună au reușit să planteze 13.553 de puieți pe o suprafață cât 23 de stadioane cât Arena Națională din București, și au colectat 636 de tone de deșeuri, iar în urma concursurilor organizate voluntarii au fost premiați cu zeci de mii de euro.

Contează, la angajare

De pe urma uneia stfel de experiențe, voluntarii au numai de câștigat. „Elevii au învățat să planteze puieți și flori, au participat la training-uri de educație ecologică, au construit sere. Foarte multă practică, ce îi va ajuta foarte mult în viitor și care contează foarte mult în CV, atunci când un angajator te întreabă ce experiență ai. Îmi amintesc că, la un moment dat, la interviul final pentru angajarea într-o corporație, eu am discutat cu CEO-ul despre Ziua de Curățenie Națională organizată de Let`s Do It, România!, proiect de voluntariat în care fusesem implicată. Am reușit, din 2010 și până astăzi, să mobilizăm peste 1,4 milioane de voluntari pentru cea mai mare mișcare socială din România”, notează expertul în comunicare.

Pe de altă parte, voluntariatul îți oferă beneficii la nivel de conexiuni cu oameni importanți din domeniul în care vrei să activezi. „Când eram studentă, am făcut timp de mai mulți ani voluntariat într-o asociație studențească din domeniul comunicării, iar asta m-a ajutat să cunosc profesioniști care, mai târziu, mi-au devenit colegi și manageri”, spune Anca Maria Băniță.

Ajuți cu adevărat

Sentimentul contribuției este și el foarte important, întrucât „voluntariatul presupune, în esență, să faci lucruri pentru alții, iar efectele rămân în timp și pentru tine. Auzim asta de fiecare dată după un eveniment corporate, când angajații din companii se implică pentru diverse cauze sociale. Simți cu adevărat că ai ajutat oameni care au nevoie, iar acest sentiment este neprețuit - oamenii se întorc mereu și mai vor”

