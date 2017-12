VICTIMA din Râşca: „Pe unul l-a omorât, pe altul l-a nenorocit”

Şirul victimelor continuă. Un bărbat din Dealu Mare a snopit în bătaie un alt bărbat pe care îl suspecta că s-ar iubi cu Florica, amanta sa.





Avram, un bărbat din Dealu Mare, a ajuns la cea de-a treia sa victimă, pe care a snopit-o în bătaie, aceasta rămânând cu două coaste rupte şi un picior rupt, scrie Gazetadecluj.

Ultima sa victimă, Badiu Paşc, a povestit prin tot ceea ce a trecut.

„Duminică am fost până la consăteana mea, Florica, unde am primit de la ea nişte bani pentru că-i lucrasem ceva în gospodărie. Brusc, aflat deja în mijlocul străzii, mi-a ieşit în faţă Avram şi mi-a strigat: „Ce cauţi, mă, la Florica”? Atâta a zis şi m-a lovit în cap cu un bolovan. Am leşinat şi m-am prăbuşit la pământ, cu sângele ţâşnind din cap, fără să mai simt loviturile – date cu pumnii şi picioarele – care cădeau peste mine. După ce Avram a plecat, a venit la mine nepotul secretarei de la primăria Râşca şi m-a tras la marginea drumului, ca nu cumva să mă calce vreo maşină. Apoi o femeie a sunat la cei doi copii ai mei din sat şi aceştia au venit repede acolo, cu maşina, şi m-au transportat până acasă. Eu sunt văduv de peste patru ani şi până luni dimineaţă am tot bolit, îngrijit de ei– până n-am mai putut de durere şi băieţii au chemat o salvare de la Spitalul Huedin”.

Acesta a fost salvat de o ambulanţă ajunsă la faţa locului într-un timp foarte scurt. Medicii i-au pus piciorul în ghips şi i-au administrat medicamente pentru a-i atenua durerile la cele două coaste rupte.

„După ce m-am întors acasă au venit şi poliţiştii din comună, iar eu am dat o declaraţie completă despre ce am păţit cu Avram şi, la final, dânşii m-au îndrumat spre I.M.L. Cluj”. Se revoltă apoi: „Acest om îmi tot transmite de vreo doi-trei ani să nu o mai ajut pe Florica, dar eu nu l-am băgat deloc în seamă. Am căruţă cu cai şi am ajutat-o mereu pe femeie, fiind văduvă – nu pe ochi frumoşi, ci pe bani – la cules cartofii, la cărat gunoiul în câmp, la cosit, cum a fost astă-vară şi, totodată, cu multe din treburile casei. Habar n-am care-i relaţia lui Avram cu ea, nu pot spune nimic – fiindcă omul e însurat şi are cinci copii, mari – dar eu am fost doar solicitat mereu de femeie să o ajut. Pe de altă parte toată lumea din sat ştie că în urmă cu vreo şapte ani Avram l-a bătut crunt pe soţul Floarei, iar omul a bolit trei ani, suferind groaznic – până s-a dus, din această cauză, la Domnul, să se „odihnească”. Însă, cu toate acestea soţul Floricăi şi-a retras plângerea, aşa că Avram a scăpat până la urmă basma curată. Şi tot basma curată a scăpat – chiar mai înainte de acest incident – pecând muncea ca şofer, la IRTA şi l-a ciomăgit pe colegul de autobuz, pentru că n-au putut să-şi împartă ciubucurile între ei. Atâta de tare l-a bătut pe coleg, că omul şi la această oră zace la pat, și a ajuns un biet infirm – şi, culmea, nici el nu i-a făcut plângere”.

„În cauză s-a început urmărirea penală in rem pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a petrecut fapta”, arată reprezentanţii IPJ Cluj.