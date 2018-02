O VEDETĂ ProTV a RĂBUFNIT: „Băi PANARAMELOR care SUNTEȚI”! Cine l-a DETERMINAT să aiba această IEȘIRE NERVOASĂ

Cunoscutul actor din „Las Fierbinți”, Adrian Văncică, cel care îl intepretează pe Celentano, a făcut public un mesaj în care a criticat problemele cu care se confruntă politicienii din zilele noastre.





Actorul este revoltat de ceea ce se întâmplă în anul centenar şi de deciziile luate de politicieni. „Am intrat în anul centenar. Şi? Am intrat cu un parlament care functioneaza ilegal. În 2009 a avut loc un referendum perfect valabil care a avut un rezultat simplu: 300 de parlamentari si parlament unicameral. Buna, rea,aceasta a fost vointa poporului. Aşa trebuia să se facă. Ca la Brexit,bun,rău, dracu să-l ia şi pe ala…sa se faca daca asa a vrut poporul.

Desteptii astia de politicieni o tot scaldă că poporul sa nu iasa in strada,sa se manifeste la vot,ca asa e democratia….pai s-a votat intr-un fel si voi tot nu executati bai panaramelor care sunteti deputati şi senatori! De ce? Ca vă „place” privilegiile „care le aveti,nu?” S-a votat intr-un fel si e altfel, se iese în stradă şi degeaba,tot fac ce vor. Eu nu pot sa consider acest parlament ilegal? Ca votul de la referendum are putere juridica mare. Sa mai vorbim de UDMR care nu e partid politic si e în Parlament? 100 de ani de Romania,nu-mi dau seama daca e prea mult sau prea putin!?”, a scris Adrian Văncică pe blogul personal.

