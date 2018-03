Uriaşa MANIPULARE „Cambridge Analytica – Trump” încearcă să-i ASCUNDĂ pe adevăraţii MANIPULATORI

Cambridge Analytica a făcut ceea ce mii de alte companii fac zilnic, însă ea nu a avut puterea de a schimba concepţiile oamenilor. Există însă DOUĂ companii care pot.





Un editorial senzaţional al lui Robert Epstein, expertul mondial nr. 1 în „manipulare online”, pentru Daily Caller.

Dr. Robert Epstein este Cercetător Senior la American Institute for Behavioral Research ant Technology, autor a 15 cărţi despre Inteligenţa Artificială şi fost redactor şef al Psychology Today. În prezent, lucrează la o carte numită Technoslavery: Invisible Manipulation in the Internet Age and Beyond.

S-a dezlănţuit iadul cu privire la legătura dintre Cambridge Analytica, o companie britanică de marketing pe care echipa de campanie a lui Donald Trump a angajat-o pentru a aduce voturi, şi Facebook, acuzată că a furnizat Cambridge Analytica informaţii preţioase despre 50 de milioane de alegători americani în 2014.

Denunţătorul, Christopher Wylie, care a plecat de la Cambridge Analytica în acelaşi an, vorbeşte acum despre rolul pe care l-a avut în transferul de date. Drept urmare, acţiunile Facebook au pierdut circa 50 de miliarde de dolari. Investitorii Facebook acţionează compania în judecată iar Comisia Federală pentru Comerţ (FTC) a deschis o anchetă.

Ar trebui să ne intereseze toate astea? Nu cine ştie ce.

Mă ocup de cercetări ştiinţifice privind manipularea online şi din acest punct de vedere probabil ştiu mai multe decât oricine altcineva din lume. Manipularea online a gândurilor, opiniilor, cumpărăturilor şi voturilor este reală, puternică şi înfricoşătoare. Însă nu Cambridge Analytica este problema, în principal pentru că metodele pe care le foloseşte pentru a manipula nu sunt foarte puternice. În comparaţie cu ameninţările reale, ele sunt chiar nesemnificative.

Principala metodă de influenţare a Cambridge Analytica a fost de a trimite oamenilor publicitate „ţintită” pe Facebook, aşa cum o fac în fiecare zi mii de companii. Un anunţ „ţintit” este un anunţ conceput pentru a capta atenţia şi „clicurile” unor persoane anume.

Cu cât ştii mai multe despre publicul tău, cu atât vei avea mai mare succes în conceperea unui mesaj publicitar care să atragă „clicurile” acestuia, iar „clicurile” la rândul lor vor dirija oamenii spre paginile Web cu un conţinut persuasiv.

Cambridge Analytica afirmă că a achiziţionat 5000 de „puncte de date” („data points”) – adică informaţii digitale – despre fiecare alegător din Statele Unite înainte de alegerile din 2016 şi de asemenea că a utilizat noi tehnici psihometrice pentru a determina cele mai bune mijloace de a-i influenţa pe aceşti alegători.

Folosind Administratorul de Reclame (Ads Manager) al Facebook – aşa cum mii de companii procedează zilnic pentru a face ca produsele lor să se potrivească cu cumpărătorii potenţiali – datele şi metodologia Cambridge Analytica i-au permis să-şi prezinte reclamele utilizatorilor Facebook triaţi corespunzător. Iar acest lucru probabil că a determinat o creştere a ceea ce specialiştii în marketing numesc „Rata clicurilor” („clicktrough rate” – CTR), proporţia celor care dau „clic” pe reclame.

De ce acest lucru nu este grav? Pentru că îl face toată lumea – nu doar comercianţii care încearcă să ne vândă produsele lor – ci şi toate campaniile politice. Facebook chiar se laudă faţă de agenţiile de publicitate politică potenţiale cu puterea sa de a „face o campanie reuşită” şi cu modul în care „ţinteşte” „alegătorii şi susţinătorii”.

În cursul campaniei din 2016, Hillary Clinton a avut la dispoziţie instrumente digitale mult mai puternice decât Trump. Pentru a nu cita decât un exemplu, în 2015, mogulul Google, Eric Schmidt – care la un moment dat se oferise să supervizeze campania digitală a lui Hillary – a creat o companie tech secretă numită The Groundwork, al cărei singur scop era să o facă pe Hillary Clinton preşedinte. Compania era alcătuită din numeroşi membri ai echipei cibernetice a lui Obama din 2012, care de asemenea fusese supervizată de Schmidt.

5000 de puncte de date? Nu zău! The Grounwork a avut acces la întreaga bază de date a Google – sute de mii de informaţii digitale despre fiecare dintre noi, inclusiv istoriile noastre de căutare şi e-mail-urile – o asemenea cantitate de date încât Google ar fi putut calcula rezultatele alegerilor încă înainte ca acestea să aibă loc. (Deşi în mod evident Google a dat chix în calculele sale privind Colegiul Electoral, totuşi Clinton a câştigat votul popular cu circa 3 milioane de voturi, aproape sigur cu ajutorul Google.)

Pe scurt, manipulările Cambridge Analytica sunt nesemnificative pentru că sunt concurenţiale . Acest fapt a fost explicat anul trecut într-un eseu convingător de către Frederike Kaltheuner de la Privacy International. Kaltheuner se întreba: „Cambridge Analytica a influenţat votul la Brexit şi în alegerile americane?” Răspunsul său: „Foarte puţin probabil. Una este să determini profilul oamenilor şi alta să spui că datorită acestei determinări eşti capabil efectiv să schimbi comportamentul la scară de mase. În mod evident, Cambridge Analytica realizează prima etapă, dar pretinde numai că a reuşit şi în cea de-a doua.”

Concurenţa este unul din cele trei motive pentru care metodologia Cambridge Analytica este slabă. Al doilea este vizibilitatea: deşi este adevărat că oamenii nu ştiu câte date sunt strânse despre ei online, ei pot vedea aceste reclame „ţintite”, iar oamenii sunt atât de bombardaţi de astfel de mesaje încât ajung să le ignore.

